Messing i američki plesni par zlatom zatvorili 53. Zlatnu piruetu

Messing je do zlata došao s najboljim kratkim programom Slavljem američkog plesnog para Kaitlin Hawayek i Jean-Luc Bakera te kanadskog klizača Keegana Messinga, u Ledenoj dvorani Zibel u Sisku završen je natjecateljski dio 53. Zlatne piruete. Messing je do zlata došao s najboljim kratkim programom i 5. rezultatom u današnjem slobodnom programu, no ukupno 255,07 bodova bilo mu je dovoljno za drugu medalju u Hrvatskoj nakon što je 2016. osvojio broncu. Srebrni je Rus Andrei Mozalev koji je do medalje skočio sa 6. mjesta, a za to je zaslužan najbolji slobodni program danas (252,15). Jimmy Ma pak u SAD nosi