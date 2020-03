Mia Kovačić otkriva sve tajne showa Tvoje lice zvuči poznato

Pozadinu showa Tvoje lice zvuči poznato donosi Mia Kovačić

– Već nakon prve emisije donosimo najbolje trenutke iz zapozorja gdje su svi opušteni, a to je ono što će naša kamera zabilježiti – naj trenutke i detalje sve od stavljanja do skidanja svake maske svih osmero kandidata. S našim emisijama tijekom tjedna fanovi showa će lakše dočekati svaku sljedeću epizodu showa nedjeljom na Novoj TV, a gledajući naš Backstage imati osjećaj kao da su dio procesa nastajanja svake emisije – otkriva Mia Kovačić.

Svake nedjelje gledatelji Nove TV bit će svjedoci nevjerojatnih transformacija najzabavnijeg plesno pjevačkog showa Tvoje lice zvuči poznato. Iza ovog iznimno popularnog zabavnog showa stoji velika produkcija, tim profesionalaca koji se svakog tjedna osiguraju da kandidati u punom sjaju predstave svoje točke i transformaciju glazbene legende koju im je dodijelila gljiva dovedu do maksimuma. Trinaest tjedana pratit ćemo brojne glazbene hitove, podsjetit se na najveće domaće i svjetske glazbene zvijezde, no svi koji žele saznati više o mašineriji koja stvara ovaj hit show kao i svaki detalj koji je doveo do konačnog proizvoda na TV ekranima, imat će priliku prateći emisije Backstage s Miom na službenom YouTube kanalu showa.

Ekskluzivno samo za najveće obožavatelje Mia Kovačić će u svojim emisijama otkriti zanimljive detalje iza kulisa i uvesti nas u skriveni svijet transformacija te otkriti kako se kandidati osjećaju tijekom tog zahtjevnog procesa prije nego stanu na pozornicu. Najzabavniji momenti, najsmješniji trenuci i anegdote koje se događaju prije snimanja svake emisije showa Tvoje lice zvuči poznato, otkriva Mia Kovačić u svojim posebnim online emisijama koje će svakodnevno do sljedeće TV emisije biti objavljene na YouTubeu. Koje su tajne, trikovi kao i prve reakcije pobjednika, koja je bila najzahtjevnija maska u svakoj emisiji, koji su to najzabavniji i najintrigantniji momenti koji se događaju tijekom priprema za zahtjevne transformacije i nastupe, te koga će sve Mia zateći i u nekom nezgodnom trenutku u backstageu, saznat ćemo u emisijama ”Backstage s Miom”.

Ne propustite prvu emisiju showa ”Tvoje lice zvuči poznato” ove nedjelje, a već od ponedjeljka potražite i prvi ”Backstage s Miom” na YouTubeu profilu ovog popularnog zabavnog formata Nove TV.

