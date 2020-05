Za nadolazeće ljeto: Moja Aljaska (K. Hannah) i Skrovište (C. J. Tudor)

Dvije književne poslastice iz Znanja za nadolazeće ljeto: Moja Aljaska (Kristin Hannah) i Skrovište (C. J. Tudor)

Nakladnička kuća Znanje pripremila je dva odlična naslova za nadolazeće ljeto – Moja Aljaska iz pera nagrađivane američke spisateljice romana ljubavno-obiteljske tematike Kristin Hannah i triler Skrovište britanske spisateljice C. J. Tudor.

Moja Aljaska (The Great Alone, 2018.) potresan je roman o ljubavi i gubitku, borbi za goli život i divljini koja se nalazi kako u prirodi tako i u samom čovjeku. Toplina i neposrednost njezinih priča te uvjerljivo psihološko portretiranje likova donijeli Kristin Hannah svjetski uspjeh i omiljenost kod čitatelja. U izdanju Znanja dosad su objavljeni njezini romani Zimski vrt, Boje istine, Posljednji ples leptira, Slavujeva pjesma, Ulica krijesnica te Kao zvijezda u noći. Knjiga Moja Aljaska u prijevodu Mirjane Valent nezaboravan je portret ljudske krhkosti i otpornosti u kojem Kristin Hannah razotkriva nesalomljiv ljudski duh i duh Aljaske koja polako nestaje – prostranstva neusporedive ljepote i opasnosti. Knjiga je dostupna u svim knjižarama i na webshopu Znanje po cijeni od 129 kn.

Iz pera britanske kraljice horora i krimića C. J. Tudor, čije romane kritika uspoređuje s onima Stephena Kinga dolazi Skrovište (The Taking of Annie Thorne, 2019.), roman mračne i sablasne atmosfere, s nevjerojatnim zapletima i neočekivanim obratom na kraju koji ga ističe u moru drugih. C. J. Tudor objavila je 2018. godine svoj prvijenac naslova Čovjek od krede kojeg mnogi smatraju jednim od najboljih trilera godine. Roman Skrovište njezin je drugi roman, a počinje otmicom osmogodišnje Annie Thorne koja se vraća nakon četrdeset osam sati potrage. No, Annie ne može ili ne želi reći što joj se dogodilo. Dvadeset pet godina poslije, njezin brat Joe Thorne, dobiva poruku: Znam što se dogodilo tvojoj sestri. I to se događa opet… Za Joea, najgori trenutak u njegovom životu bio je dan kada se Annie vratila… Jezivo, kao da vam je netko prislonio hladnu oštricu o vrat. Knjiga je u prijevodu Jelene Pataki dostupna u knjižarama i na webshopu Znanje po cijeni od 119 kn.

