Ekskluzivno izdanje: Monografija klape Intrade

Adele 30 Svjetska superzvijezda Adele, objavila je dugoiščekivani album 30! Album je najavljen s nekoliko pjesama, među kojima je i singl „Easy On Me”, koji je odmah zauzeo prvo mjesto na Billboardovih Hot 100! Singl je osvojio streaming servise te radio postaje i airplay ljestvice u cijelom svijetu. U specijalnoj TV emisiji Adele One Night Only, Adele je predstavila još tri pjesme: “I Drink Wine”, “Hold On” i “Love Is A Game”. TV specijal je bio najgledaniji zabavni program ove godine, s čak većim brojem publike nego dodjela Oscara! Album „30″, kritičari su proglasili njenim najboljim albumom do sada. Rolling