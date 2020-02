Nada Abrus – 50. obljetnica umjetničkog rada

Zagreb…

Izvedbom predstave Paule Vogel NAJSTARIJI ZANAT u Jazz&Cabaret klubu Kontesa Nada Abrus će proslaviti 50. obljetnicu umjetničkoga rada

U utorak, 25. veljače 2020. u 20.00 sati u Jazz&cabaret klubu Kontesa, izvedbom predstave Paule Vogel Najstariji zanat, u režiji Nine Kleflin, Nada Abrus proslavit će 50. obljetnicu umjetničkoga rada. U predstavi koja govori o ženama i o njihovoj ranjivosti, o njihovoj duši, o njihovom položaju u svijetu te nastojanju da ga promijene glume Mila Elegović, Marija Jerneić / Nera Stipičević, Nada Abrus, Jasna Bilušić i Mirela Brekalo Popović.

Prevoditelj je Ivan Mokrović, a autorski tim, uz redateljicu čine kostimografkinja Sara Lovrić Caparin, autorica glazbe Nikolina Belan, scenograf Tomislav Ruszkowski, te dizajner svjetla Anđelko Kos.

Paula Vogel, jedna od najvećih živućih dramatičarki u Sjedinjenim američkim državama, pa i u svijetu, često u svojim kazališnim komadima govori o društveno angažiranim temama, o seksualnom zlostavljanju, o isto spolnim zajednicama, o homofobiji, ali njezina velika tema su uvijek iznova žene i njihova sudbina u društvu. I ona o njima progovara s dubokim razumijevanjem i ljubavlju, a njena satirička oštrica usmjerena je na nepravde i nelogičnosti s kojima se žene uvijek iznova bore.

Nada Abrus rođena je 19. prosinca 1951. u Splitu. Godine 1975. završila je Akademiju kazališne i filmske umjetnosti (danas ADU) Sveučilišta u Zagrebu. Prvu premijeru u Zagrebačkom gradskom kazalištu Komedija odigrala je 23. siječnja 1976. u predstavi Dlakav život, dok je u stalnom radnom odnosu bila od 1979. do mirovine, 2016. U svom je matičnom kazalištu glumila u predstavama Inspektor je došao, Novela od stanca, Graničari, Sasvim mala razdaljina, Češalj, Zemlja smiješka, Crveni otok, Sastanak u Senlisu, Olajavaonica, Lulin, Sve je dobro što se dobro svrši, Grička vještica, Crveni otok, Skup, Sloboda u Sračincima, Probudi se Kato, Opera za tri pare, Orden, Vjenčani list, Lovačko društvo, Car Franjo Josip u Zagrebu, Dubravka, Kako se uzme, Stranka ljubavi, Musical, musical, Ratni program, Komedija zabuna, Luda noć u hotelu President, Kralj je gol, Isus—sin čovječji, Vozači za sva vremena, Gostioničarka, Štrudla od trešanja, Glembajevići ili odskok poskoka, Gubec-beg, Piaf, Legalisti, Zeleni kakadu, Đerdan, Svečana večera u pogrebnom poduzeću, Spli’ski akvarel, Dobra duša iz Sečuana, Bljesak zlatnog zuba, Gospođica iz Maksima i Najstariji zanat. Nastupala je i u: opernim i operetnim djelima Il Campanello, Grofica Marica, Betly, Vesela udovica, Kašman i Šišmiš u Operi B.B.; u predstavama Stari fijaker, Hrvatski Diogenes, Tajna krvavog mosta, Romeo i Julija, Ljubica, Fric i pjevačica, Hercegovci za volanom, Lovački rog i Zagrebački orkestar u Glumačkoj družini Histrion; Mali raj, Klopka i Magla u Epilog teatru; Psihoterapolitika i Prijateljice u Domu KKV Sisak; Nikoletina Bursač, Zarobljena princeza, Popaj, Novi u razredu, Zujanje, Kako nastaje predstava i dr. u Kazalištu Školarac; Grižula (Plakir) na Osječkim ljetnim igrama; Helderlin, Filip Latinović i Prije sna u Gradskom dramskom kazalištu Gavella; Poruka s Asterona, Orestija, Ifigenija na Tauridi i Vozači za sva vremena na Pulskim ljetnim igrama; Svoj na svom i Majka Terezija u sklopu Žuga-arta; Odmor za umorne jahače, Lizistrata, Rubezahl i Don Juan u Teatru &TD; Frigane srdelice i Otmica u Kazalištu Bagatella; Kainov grijeh, Trnoružica i Detektivsko srce u Gradskom kazalištu Trešnja; San ljetne noći, Put u raj, Držićev san, Kamov smrtopis, Papisa Ivana i Tako je kako vam se čini u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu; Grižula, Dundo Maroje i Dubrovačka trilogija “Na taraci” na Dubrovačkim ljetnim igrama; Kako te mogu čuti kad voda teče i Šest lica traže autora u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu; Hvarkinja, Michelangelo Buonarotti i Amerikanska jahta u splitskoj luci na Splitskim ljetnim igrama; Malj koji ubija u ZKM-u; te Vrtuljak ljubavi u Prvom putujućem kazalištu Osamljena srca. Osim u kazalištu, ostvarila je uloge i u filmovima Goltzius and the Pelican Company, Crveno i crno, Anđele moj dragi, Vrijeme za, Priče iz Hrvatske, Memories of Midnight, Karneval, anđeo i prah, Fatal Sky, Četverored, Just another Secret, The Princess Academy, Nestali, Anticasanova, Medeni mjesec, Transylvania 6-5000, Usporeno kretanje, Čovjek koga treba ubiti, Novinar, Pješčana plaža, Bijeg, Život se nastavlja, Nedjelja i Stakleno zvono, te serijama Besa, Tko te šiša, Samo ti pričaj, Lud zbunjen normalan, Kud puklo da puklo, Dolina sunca, Zauvek mlad, Zakon, Ne daj se Nina, Zabranjena ljubav, Naša mala klinika, Ljubav u zaleđu, Cimmer fraj, Slučajna suputnica, Držite lopove, Napokon nedjelja, Pozitivna nula, Rezervisti, Inspektor Vinko, Adam i Eva, Obiteljski album, Punom parom, Slučaj maturanta Wagnera, Bombaški proces, Seoska svadba, Velo misto, Izjava, Kuda idu divlje svinje i Naše malo misto. Radila je na sinkronizacijama brojnih reklamnih spotova i kratkometražnih i dugometražnih animiranih filmova, među ostalima Slonica Nelica, Animanijaci, Izgubljene igračke, Arthur u zemlji čudesa, Lolek i Bolek, Kremenko i Ptica trkačica, a pojavila se i u brojnim radio dramama i radio igrama za djecu. Od 1999. do 2003. bila je predsjednica Sindikata hrvatskih glumaca, 2017. bila je član upravnog odbora HDDU, a od 1990. do danas članica je Družbe „Braća hrvatskog zmaja“.

Foto: Press