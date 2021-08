Natali Dizdar održala romantični koncert na Gradini

Na dužnosti – Line of Duty Velike vijesti prate BBC-jevu policijsku seriju Na dužnosti (Line of Duty)! Proglašena je najboljom dramskom serijom, a glavni glumac Adrian Dunbar osvojio je titulu najboljeg glumca na 23. dodjeli TV Choice Awardsa. Seriju Na dužnosti (Line of Duty) gledajte na Pickbox TV kanalu od 16.8. u terminu od ponedjeljka do petka u 21.00 sati. Ususret ovoj fantastičnoj vijesti, donosimo vam pet razloga zašto je gledati (ako vam činjenica da je proglašena najboljom serijom nije dovoljna). 5. NAJGLEDANIJA BRITANSKA SERIJA U posljednjih deset godina, serija Na dužnosti (Line of Duty) najgledanija je britanska serija. Smatra