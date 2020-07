NE pecanju na plažama!

By redakcija On 28 srp., 2020 At 04:37 PM | Categorized As LifeStyle Vijesti | With 0 Comments

Hrvatska…

U sklopu kampanje „Poštujmo naše more”, Prijatelji životinja poručuju da pazimo na stanovnike mora

NE pecanju na plažama!

U sklopu kampanje „Poštujmo naše more”, koju su Prijatelji životinja pokrenuli 2018. godine u suradnji s europskom krovnom organizacijom za dobrobit životinja Eurogroup for Animals, održano je niz aktivnosti kako bi se educiralo građane Hrvatske i turiste o poštovanju našega mora i života u njemu. Te aktivnosti obuhvatile su srednje ugostiteljske škole u Hrvatskoj, hotele, hostele, cateringe, restorane, trgovačke lance i trgovine, gradove i općine, knjižnice, medije koji objavljuju recepte s biljnim jelima na svojim portalima, neke od međunarodnih filmskih festivala, a u sklopu kampanje objavljeni su edukativni jumbo plakati, riblja kuharica s veganskim receptima „Zelena jela za plavo more” te tri animirana filma na temu zaštite životinja u moru, s ribom Jadranom u glavnoj ulozi.

Jedan od problema koji se želio istaknuti u ovoj kampanji jesu mučni prizori pecanja uz obalu u vrijeme turističke sezone te ribe i ostale morske životinje koje polako umiru na suncu na našim plažama i obalama. Ne treba smetnuti s uma i sigurnost kupača i plivača koji se znaju uplesti ili zakvačiti za udice tijekom plivanja i ronjenja. To je nešto što se može i mora promijeniti.

Poštujmo život u moru natpisne su ploče koje su Prijatelji životinja dizajnirali kako bi ih ponudili priobalnim lokalnim zajednicama da ih postave na svojim plažama u svrhu upozorenja mještana te domaćih i stranih turista. Prijatelji životinja i ove su ih godine nastojali potaknuti na strožu kontrolu i edukaciju kako bi svi bili upoznati s informacijom da je pecanje zabranjeno, odnosno da se na Jadranu ne smije loviti bez posebne dozvole koju izdaje Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede. Općina Gradac ovoga se ljeta odazvala ovoj inicijativi i tako postala dobar primjer ostalim općinama i gradovima na Jadranu. Prijatelji životinja nadaju se daljnjem odazivu lokalnih zajednica i pozivaju građane da sami djeluju na način da upozoravaju turiste koji pecaju ili izvlače životinje iz mora.

Tim uglednih ekologa i ekonomista još 2006. godine upozorio je da će ribarstvo doživjeti potpuni kolaps jer će život u moru nestati do 2048. godine ako se nešto bitno ne promijeni u načinu postupanja prema svim oceanskim životinjskim vrstama. Jadransko more u izravnoj je opasnosti od izumiranja zbog pretjeranog izlova riba, klimatskih promjena, ali i zagađenja i sve intenzivnijeg turizma. Istraživanje objavljeno 2017. godine u časopisu „Scientific Reports” upozorava:

– Budući da se očekuje povećani utjecaj klimatskih promjena i pritisak ribarstva u Sredozemnome moru, postoji ozbiljan rizik da bi to moglo gurnuti sustav do ‘točke’ s koje nema povratka.

Foto: Press