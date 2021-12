Od subote: Nevjerojatna putovanja Simona Reevea

Slavna glumica i pjevačica Lucija Šerbedžija autorskom pjesmom Vodi me najavljuje novo poglavlje u karijeri – Pjesma Vodi me tj. riječi za pjesmu nastale su kao refleks moje potrebe za bijegom iz ove stresne i neurotične svakodnevice koju živimo te unutarnji poriv ka toplijem, ljubavnijem i mirnijem stanju – o pjesmi je izjavila Lucija Šerbedžija. Lucija potpisuje tekst pjesme dok glazbu potpisuje Branko Markota, a aranžmane Branko Markota i Zvonimir Dusper Dus koji je ujedno i glazbeni producent. Osebujan vokal naglašava senzibilitet Lucije Šerbedžije koja pjesmom Vodi me otvara novu stranicu svojeg velikog umjetničkog stvaralaštva te je nadogradnja na njezinu