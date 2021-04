Noć knjige s više od 1100 programa i akcija diljem Hrvatske

Mektić i Pavić u Monte Carlu Nikola Mektić i Mate Pavić nastavljaju pobjednički niz započet u Miamiju, hrvatski je dvojac preokretom u polufinalu ATP Masters 1000 turnira stigao do osme uzastopne pobjede (28. u sezoni) za slavlje protiv Španjolca Marcela Granollersa i Argentinca Horacija Zeballosa – 3:6, 7:5, 10-4. Nikola i Mate su gubili set i 4:2 u drugoj dionici, no našli su put do povratka u meč i svog šestog finala u 2021. godini. Peti zajednički naslov tražit će protiv pobjednika sraza Cabal/Farah – Evans/Skupski. Foto: Press – HTS