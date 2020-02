Europarlamentarci ministrici poljoprivrede: Okončajte ilegalno držanje medvjeda!

I Prijatelji životinja poslali već dvije požurnice veterinarskoj inspekciji, no ona tolerira kršenje zakona, ističu u priopćenju za medije iz Udruge, a isto prenosimo u cijelosti

Zastupnici u Europskom parlamentu, okupljeni u Međugrupi za dobrobit i očuvanje životinja (Intergroup on the Welfare and Conservation of Animals) koja djeluje unutar vodeće organizacije za dobrobit životinja na razini Europske unije, Eurogroup for Animals, uputili su dopis hrvatskoj ministrici poljoprivrede Mariji Vučković u kojemu traže da Ministarstvo poljoprivrede sprovede Zakon o zaštiti životinja koji se trenutačno krši i da okonča ilegalno držanje smeđih medvjeda u Hrvatskoj.

U dopisu koji potpisuje nizozemska zastupnica u Europskom parlamentu Anja Hazekamp kao predsjednica Animal Welfare Intergroupe podsjeća se da je u listopadu 2017. u Hrvatskoj na snagu stupio Zakon o zaštiti životinja kojim se zabranjuje držanje i prikazivanje medvjeda izvan registriranih zooloških vrtova i utočišta, s prijelaznim razdobljem koje je završilo 31. 12. 2018.

– Kako bi se zabrana uspješno provodila, međunarodna organizacija FOUR PAWS potpisala je u prosincu 2018. godine s Ministarstvom poljoprivrede Memorandum sporazum o suradnji u kojemu se navodi da će Ministarstvo, nakon provjere inspekcije, zaplijeniti sve nezakonito držane medvjede i preseliti ih u licencirana utočišta i centre za rehabilitaciju medvjeda u Hrvatskoj i inozemstvu. Ministarstvo je zajamčilo i da se privatnim osobama neće dopustiti novo držanje medvjeda. No veterinarska inspekcija, nadležna za provedbu zakonske odredbe i oduzimanje medvjeda, ne reagira – navodi Natalija Svrtan iz udruge Prijatelji životinja koja je članica organizacije Eurogroup for Animals i koja surađuje s organizacijom FOUR PAWS na izmještanju medvjeda u utočišta i provedbi Zakona.

Zahvaljujući konfiskaciji od strane Ministarstva poljoprivrede, u lipnju 2019., organizacija FOUR PAWS uspjela je spasiti dva ilegalno držana medvjeda i premjestiti ih u utočišta u Hrvatskoj i inozemstvu. Ista zakonska odredba, koja se ne provodi, vrijedi i za preostala tri, i dalje nezakonito zatočena medvjeda.

15 zastupnika Europskog parlamenta nadalje u dopisu upozorava da se, unatoč tim naporima, u Hrvatskoj nastavlja ilegalno držanje medvjeda u zatočeništvu. Ukazuju na probleme koje su već ranije isticali i Prijatelji životinja:

– Dva smeđa medvjeda i dalje se drže u zatočeništvu kao turistička atrakcija pokraj restorana Macola u gradu Korenici, objektu koji nije registriran ni kao zoološki vrt ni kao utočište i zato je ilegalan temeljem Zakona o zaštiti životinja. Unatoč tome, nadležne osobe nisu naredile konfiskaciju ta dva medvjeda. Najsnažnije preporučujemo dosljednu provedbu i insistiramo da su potrebne hitne mjere da bi se postiglo usklađivanje s nacionalnim zakonodavstvom.

Europarlamentarci smatraju da iako je zabrana držanja i prikazivanja medvjeda izvan registriranih zooloških vrtova i utočišta pozitivan korak, zaštita ostalih divljih životinja poput velikih mačaka i dalje je nedovoljna u Hrvatskoj. Stoga zaključuju:

– Snažno preporučujemo usvajanje Pozitivne liste (slične listama kakve se primjenjuju u Belgiji, Luxemburgu i Nizozemskoj) koja određuje vrste koje se mogu držati privatno i tako proširuje zaštitu drugih životinja. Apeliramo na Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske da sprovede Zakon o zaštiti životinja i da jednom zauvijek okonča ilegalno držanje smeđih medvjeda u Hrvatskoj.

Prijatelji životinja podržavaju apel Europarlamentaraca i traže žurno premještanje preostalih medvjeda u utočišta. Dodaju da se, osim Macolinih medvjeda, u ilegalnom zatočeništvu jedne obitelji u Ruščici nalazi i medvjed Ben. U prosincu prošle godine poslali su prijavu veterinarskoj inspekciji, koja je nadležna za provedbu Zakona, tražeći žurno premještanje medvjeda u utočišta, a ne legaliziranje prekršitelja Zakona. No, unatoč naknadnom slanju čak dvije požurnice, dosad nisu dobili odgovor.

Natalija Svrtan iz Udruge ističe:

– Željeli bismo, osobito sada, kada Republika Hrvatska predsjedava Europskom unijom, povratiti ugled našoj zemlji te bismo željeli pomoći Ministarstvu i veterinarskoj inspekciji da izbjegnu sankcije i stvaranje loše reputacije.

U zaključku, apeliraju na odgovorne osobe da neodgodivo donesu Rješenje o izmještanju medvjeda kako se ova priča ne bi proširila i eskalirala izvan granica naše zemlje. Dopis Europarlamentaraca hrvatskoj ministrici poljoprivrede i više informacija nalaze se na www.prijatelji-zivotinja.hr.

