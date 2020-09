Pridružite se i osvojite vrijedne nagrade u ONLINE izdanju Make up Natjecanja

By redakcija On 23 ruj., 2020 At 03:00 PM | Categorized As LifeStyle Vijesti | With 0 Comments

Zagreb…

25. rujna u 13.00 sati ONLINE izdanje Make up Natjecanja

– Pozivamo Vas da nam se priključite u jedinstvenom ONLINE izdanju Make up Natjecanja u organizaciji Učilišta Profokus i dugogodišnjeg partnera Beauty&Hair EXPO 2020 s temom Euphoria – pozivaju iz Učilišta Profokus.

U petak 25. rujna 2020. godine s početkom u 13.00 sati održat će se prvo YouTube live make up natjecanje koje ćete moći pratiti preko YouTube kanala Učilišta Profokus te podržati 8 finalista u osvajanju nagrade. Natjecanje će voditi Maša Zibar, voditeljica i influencerica iza kanala Mashin’ the Beauty, a stručni žiri pratit će svaki potez finalista.

Stručni žiri je u sastavu: Korana Marović – beauty novinarka i influencerica, Zoran Aragović – modni dizajner brenda Bite my style i alumni Učilišta Profokus, Ema Luketin – influencerica, osnivačica brenda Lavanee, Nikolina Zaninović Kokotović – make up artist; pobjednica internacionalnog natjecanja – The Next Makeup Artist 2018 i Zvonimir Ferina – Modni fotograf.

OSVOJITE NAGRADE I VI!

– Partneri i sponzori osigurali su bogate poklon pakete za prvo, drugo i treće mjesto, ali i odlične nagrade za gledatelje. Pravite live prijenos i odgovorite na pitanja i osvojite nagradu nekih od brendova DERMALOGICA, KRYOLAN, ESSENCE, CATRICE, BIONIKE, ARTDECO. Na natjecanju sudjeluju učenici srednjih škola i make-up početnici bez iskustva u profesionalnom radu. Organizacijom ovog make-up natjecanja Učilište Profokus želi pružiti priliku mladim pojedincima da svoje znanje i vještine predstave široj publici, afirmiraju svoj talent i upoznaju se s raznim mogućnostima usavršavanja i zapošljavanja. Tema ovogodišnjeg natjecanja temelji se na TV seriji “Euphoria” koja je svojim necenzuriranim pristupom modernim temama postigla planetarnu popularnost. Ovu seriju posebno je obilježio kreativni, nekonvencionalni make-up koji je i poslužio kao inspiracija za odabir jedinstvene teme kroz koju će natjecatelji moći u potpunosti izraziti svoj talent. Tema stavlja naglasak na upotrebu kontrastnih, atipičnih kombinacija boja, šljokica i kristala te osmišljavanje neuobičajenih oblika i formi – pozivaju organizatori.

– Stručni žiri make-up će ocjenjivati na temelju tehničke vještine, kreativnosti i ukupnog izgleda, a uporaba sjenila, tuša za oči i ruža za usne je obavezna. Potrebno je i prekriti nepravilnosti kože lica, kako bi ten bio besprijekoran, a korištenje umjetnih trepavica i skulpturiranje lica je poželjno. Natjecateljima se preporučuje da prilikom predstavljanja svoje interpretacije teme koriste jarke, neonske boje na očima, usnama i ostatku lica te maštovito upotrijebe aplikacije (šljokice, kristale i sl.), pod uvjetom da se ne izgubi poveznica sa zadanom temom. Podržite mlade make up entuzijaste, priključite se u live i osvojite nagrade! – zaključuju organizatori i pozivaju sve na jedinstveno ONLINE natjecanje.

Natjecanje ćete moći pratiti preko YouTube kanala Učilišta Profokus.

Foto: Press – Profokus