Opera Orfej Antonia Porpore u HNK Zagreb

Netko negdje – Somebody Somewhere Nova HBO humoristična serija Netko negdje (Somebody Somewhere) imat će premijeru 17. siječnja na HBO GO-u, a istog dana prva epizoda će biti prikazana na HBO kanalu u 21.30 sati. Unatoč prostranim ravnicama i beskrajnim prerijama, Kanzas se može činiti ograničavajućim za nekoga poput Sam Miller. Inspiriran životom komičarke i pjevačice Bridget Everett, Netko negdje prati Sam (glumi je Everett), pravu Kanzašanku na površini koja se, ispod svega toga, bori da se uklopi u kalup rodnog grada. Dok se bori s gubitkom i prihvaćanjem, pjevanje je Samin spas i vodi je na putovanje na kojem