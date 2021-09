Otvoren Festival Ljetne večeri HNK u Zagrebu

ABBA – Jedan od najuspješnijih sastava svih vremena najavio je novi album i spektakularan koncert ABBA, jedan od najutjecajnijih i najuspješnijih pop sastava svih vremena, svoj je povratak obilježila objavom novih pjesama „I Still Have Faith In You“ i „Don’t Shut Me Down“. Otkrivanje nove glazbe uvod je u „Voyage“, njihov prvi album nakon 40 godina koji će biti objavljen 5. studenog, a najavljen je i istoimeni spektakularni koncert. – Prošlo je već neko vrijeme otkako smo zajedno radili na glazbi, skoro 40 godina. S pauzom smo započeli na proljeće 1982. godine, a sad je vrijeme za povratak. Najveća inspiracija