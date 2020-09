Uz pucanj gričkog topa otvoren Zagreb Burger Festival

Uz pucanj Gričkog topa, točno u podne, Zagreb Burger Festival je otvorio svoju mirisnu zelenu oazu na zagrebačkom Strossmayerovom trgu. Od 2. do 13. rujna obožavatelji burgera mogu probati neobične i klasične okuse mesnih delicija, koje pripremaju Chefovi i vrsni ugostitelji Mate Janković, Ivan Pažanin, Mario Mihelj, Marko Palfi, Goran Nišević i Marin Medak. Za tekuće gušte osim Coca Cole brinu se cocktail meštri Marin Nekić na Jamnica Gemišt & Nachos trucku, koji uz gemište i pulled pork nachose priprema i smokana pileća krilca, Adriano Nejašmić iz Mangoste s tequila koktelima serviranim u grejpu te Gingle Bells s bogatom ponudom G3 Spirits ginova koji će se strastveno grliti s Thomas Henry tonicima. Staropramen je sinonim za sjajno pivo, a u suradnji s RougeMarinom u svom Food Trucku nudi i jedan povoljan kombo – Buhtla burger + Staropramen po odličnoj cijeni. Slatke strasti očekuju posjetitelje na kućici Le kolač Roberta Hromalića, koji je posebno za ovu prigodu uz kolače osmislio i 2 nova sladoledna okusa.

A danas, 8. rujna od 18.30 sati ne propustite cooking show na kućici Reshetka International, gdje će Nikola Božić ugostiti mladu perspektivnu Cheficu iz Istre, Katarinu Vrenc s kulinarskim iznenađenjem.

Ove je godine, zbog specifične situacije, organizator smanjio broj kućica, a kako bi se posjetiteljima, sukladno epidemiološkim mjerama, osigurao razmak MBM Iris će ukrasiti lokaciju brojnim biljkama i tako stvoriti zelene oaze.

Dok će odrasli chillati uz DJ ritmove, male posjetitelje očekuju igraonice i radionice, a od 11. do 13. rujna grafiter Krešo Golubić podučit će djecu i one malo starije izradi grafita. Poseban gost festivala je Nicolas Quesnoit iz Plesnog centra Zagreb by Nicolas, a održat će 7.9. u 18 sati radionicu line dancea, plesa koji je zaludio cijeli svijet.

No, vratimo se mi burgerima: Reshetka International već je na ovom Festivalu osvojio nekoliko nagrada za kreativne gourmet kombinacije. Predstavljaju po prvi put burger od bifteka, Đurina, Frende odležan u dry ageru, koji će biti u ponudi u ograničenoj količini. Kascheta, još jedan od nagrađenih vodi se sloganom Više je Više pa stižu s XXL burgerom za ekipu i homemade umacima, a El Toro i Mario Mihelj koketiraju s Deep Cheese i Smoky Spicy varijantama te ističu suradnju s prvom hrvatskom Black Angus farmom braće Maturanec. Institut za burgere Mate Jankovića razvrstat će svoje burgere po ljutini, sa živopisnim nazivima iz filmova. Chefs Burger by Pažanin osmislio je Basic Garlic i Crispy kapulu, a Medak iz RougeMarina premijerno predstavlja Buhtla burger. Submarine je pripremio pravu gurmansku deliciju – burger s kavijarom, a Brewbites dovodi Spicy Senoritu s dimljenom mozzarellom i salsa fire umakom u crvenoj odorici (pecivu) jer ljuto je IN, nadajmo se da ju neće otjerati njihovo Leteće krme od crne slavonske svinjice. Cheese & Wine Bar zakucava s burgerom od boškarina. Garden Kitchen by Marko Palfi stiže s Dekadentom, burgerom u ograničenoj količini, od ribeye odreska iz suhog zrenja, ribljom varijantom – Asian Fusion Lososom i Veggie Deluxeom za ljubitelje bliskoistočnih falafelskih okusa. Zasigurno će vas privući i hrskutavi prženi krumpirići raznih oblika u kućici French Fries by McCain. Na kraju gastro guštanja vrijeme je za kavu i to na Coffee Trucku Nekić brothersa – Hug&Punch. Srknite macchiato i cappuccino Domagoja Trusića i vaši će okusni pupoljci zapjevati od veselja.

Predvodnik dobre glazbe na Festivalu je Ozren Kanceljak Kanca, koji će otvoriti i zatvoriti Festival uz svoju raskošnu set listu. Nastupit će i DJ’evi ZOZO, Stanko Bondža, Mareković, William Collins, Pepi Jogarde iz Adriatic Coastinga, a jednu od večeri provest ćemo uz glazbu Johnnya Casha.

Posjetitelji će moći glasati za svoj omiljeni burger putem QR koda označenog na računu, a tri najbolja burgera proglasit će se 13. rujna u 18.00 sati.

