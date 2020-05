Nacionalni parkovi i parkovi prirode otvaraju svoja vrata za posjetitelje

Hrvatska…

U okviru postupnog ublažavanja restrikcija vezanih uz COVID-19, odlukom Vlade Republike Hrvatske, 8 nacionalnih parkova i 11 parkova prirode od ponedjeljka, 11. svibnja, počinju s radom.

Park prirode Kopački rit

Park prirode Kopački rit od 11. svibnja ponovo otvara svoja vrata za posjetitelje. Posjet parku odvijat će se uz pridržavanje svih mjera fizičke udaljenosti i higijenskih standarda, a ribolovci će ponovo moći na vodu uz kupnju dnevnih i godišnjih dozvola na našem Prijemnom centru u Kopačevu. Posjetitelji se posebno upozoravaju da pristup na gradilišta na pristaništu jezera Sakadaš i u kompleksu dvoraca Tikveš ni u kom slučaju nije dozvoljen zbog njihove vlastite sigurnosti. Više informacija je na poveznici.

Park prirode Papuk

Park prirode Papuk otvara svoja vrata od 11. svibnja. Ulaznica po simboličnoj cijeni od 10 kuna moći će se kupiti svakog dana od 07:00 do 19:00 sati, a rad u parku će se provoditi u skladu s uputama nadležnih službi. Sve posjetitelje Park će naknadno obavijestiti o načinu rada Adrenalinskog parka Duboka, Kamp odmorišta Duboka te Kuće Panonskog mora. Više informacija je na poveznici.

Nacionalni park Brijuni

Nacionalni park Brijuni otvara se za individualne posjetitelje u ponedjeljak, 11. svibnja. Način rada provodit će se u skladu s uputama Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Stožera civilne zaštite. Ponovno će započeti organizirani izleti na Veliki Brijun uz vodstvo stručnih vodiča, po promotivnim povoljnijim cijenama ulaznica od 95 kuna za odrasle i 50 kuna za djecu 4-14 godina. Termini izleta su 9.00-11.00, 11.30-14.00 te 13.30-16.00 sati. Posjetitelji će moći i samostalno, bez stručnog vodiča obilaziti Veliki Brijun uz korištenje nove mobilne aplikacije za vođenje posjetitelja Brijuni Pocket Guide. Više informacija je na poveznici.

Nacionalni Park Sjeverni Velebit

Nacionalni park Sjeverni Velebit i centar za posjetitelje Kuća Velebita otvoreni su za posjetitelje od 11. svibnja. Radno vrijeme ulaza Babić Siča je ponedjeljka do nedjelje od 08:00 do 16:00 sati, a Centra za posjetitelje Kuće Velebita od utorka do nedjelje od 08:00 do 16:00 sati. U skladu s mjerama održavanja fizičke distance za sada je posjet Parku kao i Kući Velebita moguć isključivo za individualne posjetitelje, dok grupne posjete i radionice trenutno nije moguće ostvariti. U Centru za posjetitelje Kući Velebita potrebno je osigurati fizički razmak među posjetiteljima te između posjetitelja i djelatnika, a istovremeno u prostoru može boraviti 25 osoba. Više informacija je na poveznici.

Park prirode Velebit

Park prirode Velebit otvara se za posjetitelje 11. svibnja. Kako su još uvijek na snazi mjere koje zabranjuju grupe veće od 5 osoba, posjet Parku je dozvoljen individualnim posjetiteljima, a za organizirane grupe će se dozvoliti sukladno uputama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Uvala Zavratnica bit će otvorena svakog dana od 11 do 19 sati, a prilikom posjete Parku potrebno je pridržavati se mjera fizičke udaljenosti i propisanih higijenskih standarda. Više informacija je na poveznici.

Nacionalni park Plitvička jezera

Nacionalni park Plitvička jezera za svoje posjetitelje otvara svoja vrata od 11. svibnja 2020. godine. Radno vrijeme Parka je od 08:00 do 19:00 sati, dok je kupnja ulaznica moguća do 17:00 sati. Prometuje samo kratka linija broda (P1-P2) i to od 08:30 do 19:00, dok panoramski vlak ne prometuje. Sukladno mjerama održavanja fizičke distance, kreirani su privremeni programe obilaska Parka, a otvoreno su i ugostiteljski objekti Kozjačka draga, Kupalište, Labudovac i Vučnica. Više informacija je na poveznici.

Park prirode Vransko jezero

Park prirode Vransko jezero se otvara za posjetitelje od ponedjeljka, 11. svibnja. U skladu s trenutnim uputama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo posjet Parku je dozvoljen isključivo individualnim posjetiteljima. Posjet organiziranih grupa će se dozvoliti sukladno novim Odlukama i uputama Stožera civilne zaštite RH i HZJZ-a. Više informacija je na poveznici.

Park prirode Telašćica

U okviru postupnog ublažavanja restrikcija vezanih uz COVID-19, odlukom Vlade RH, Park prirode Telašćica će ponovno biti otvoren za posjetitelje od ponedjeljka, 11.5.2020. Kako su još uvijek na snazi mjere koje zabranjuju grupe veće od 5 osoba, posjet Parku je dozvoljen individualnim posjetiteljima a za organizirane grupe će se dozvoliti sukladno uputama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Posjet parku odvijat će se uz pridržavanje svih mjera fizičke udaljenosti i higijenskih standarda. Više informacija je na poveznici.

Nacionalni park Krka

Nacionalni park „Krka“ ponovno je otvoren za posjetitelje od ponedjeljka 11. svibnja po promotivnoj cijeni ulaznica od 50 kuna za odrasle i 25 kuna za djecu i mlade od 7 do 18 godina. Djeca do 7 godina imaju besplatan ulaz. Više informacija je na poveznici.

Park prirode Biokovo

Od 11. svibnja Park prirode Biokovo ponovo otvara svoja vrata za posjetitelje. Kako su još uvijek na snazi mjere koje zabranjuju grupe veće od 5 osoba – posjet Parku je dozvoljen individualnim posjetiteljima a za organizirane grupe će se dozvoliti sukladno uputama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Posjet parku odvijat će se uz pridržavanje svih mjera fizičke udaljenosti i higijenskih standarda. Više informacija je na poveznici.

Nacionalni park Mljet

NP Mljet otvara vrata posjetiteljima 11. svibnja. Uz promotivne cijene ulaznica u razdoblju do 18. lipnja 2020. posjetitelji će imati priliku posjetiti naše najstarije morsko zaštićeno područje. U želji da Park bude dostupniji prvenstveno domaćim posjetiteljima, cijena ulaznica u promotivnom razdoblju iznosi 50 kuna za odrasle te 30 kuna za učenike i studente. Ulaz za djecu ispod 7 godina je i dalje besplatan. Ulaznica uključuje i vožnju električnim brodom te posjet otoku Sv. Marija u srcu Velikog jezera. Više informacija je na poveznici.

Park prirode Lastovsko otočje

U okviru postupnog ublažavanja restrikcija vezanih uz COVID-19, odlukom Vlade RH, Park prirode Lastovsko otočje će ponovno biti otvoren za posjetitelje od ponedjeljka, 11. svibnja. Posjet parku odvijat će se uz pridržavanje svih mjera fizičke udaljenosti i higijenskih standarda. Više informacija je na poveznici.

Izvor: HZJZ/koronavirus.hr

Foto: HZJZ/koronavirus.hr