Pokusi na životinjama koče razvoj lijeka protiv koronavirusa

Povodom Svjetskog dana ukidanja pokusa na životinjama 24. travnja, Prijatelji životinja upozoravaju:

Koronavirus SARS-CoV-2 pretvorio se u pandemiju u samo nekoliko tjedana i dosad je diljem svijeta od COVIDA-19 umrlo već blizu 200 tisuća ljudi. Stoga se svi nadamo brzom razvoju djelotvornih lijekova koji će pouzdano pomoći bolesnim ljudima. Povodom obilježavanja Svjetskog dana ukidanja pokusa na životinjama 24. travnja, udruga Prijatelji životinja, članica Europske koalicije za prestanak pokusa na životinjama (ECEAE), kaže da se to neće moći postići eksperimentiranjem na životinjama:

– Pokusi na životinjama ne samo da su okrutni i skupi nego su većinom neprimjenjivi na ljude te tako odvlače i vrijeme i sredstva od boljih, neživotinjskih metoda. Nadamo se da će istraživači shvatiti da treba promovirati i financirati modele relevantne ljudima ako želimo brze i učinkovite rezultate.

U zajedničkom priopćenju, članice ECEAE-a iz cijele Europe navode da su i inače, a osobito u ovako dramatičnoj kriznoj situaciji pokusi na životinjama dugotrajni te etički i znanstveno neprimjereni. Nasuprot tomu, ulaganjem u in vitro modele utemeljene na ljudima mogu se dobiti pouzdani rezultati koji će brže pomoći zaraženim osobama i dovesti do razvoja uspješnih lijekova. Apsurdno je i zastrašujuće što zastarjela ispitivanja na životinjama i s time povezano golemo rasipanje fondova za istraživanja ometaju napredak medicine i znanosti te predstavljaju rizik za zdravlje ljudi.

Iz ECEAE-a ističu da su već razvijeni mnogi napredni istraživački modeli koji bi se mogli lako koristiti za istraživanje koronavirusa kao što su trodimenzionalni stanični modeli ljudskih pluća i imunološkog sustava, idealni za provođenje istraživanja infekcija raznim respiratornim virusima, ili napredni pristupi „organ-na-čipu”. Takvi in vitro modeli brži su i uspješniji od testiranja na životinjama koja se suočavaju s problemom nepodudaranja vrsta. Osim toga, redoviti postupak razvijanja cjepiva traje mnogo godina, pa i desetljeća, a troškovi dosežu i više od stotine milijuna eura.

– Za brojne virusne bolesti kao što su HIV, MERS i drugi SARS-virusi do danas nije razvijeno učinkovito cjepivo, i to unatoč godinama opsežnog istraživanja. Prvo cjepivo za ebolu na tržište je stiglo u studenome 2019., pet godina nakon što se bolest pojavila 2014., i tek će se pokazati koliko je učinkovito – naveli su iz ECEA-a.

Prijatelji životinja ukazuju da nebrojene životinje trenutačno pate u pokusima zbog COVIDA-19 jer su istraživači u potrazi za „pravom” životinjskom vrstom koja bi bila pogodna za proučavanje virusa i njegovih infektivnih svojstava. U pokusima se koriste mnoge vrste koje se ne mogu niti zaraziti, kao što to vidimo na primjeru miševa, ili koje ne razvijaju nikakve simptome bolesti, kao što je to slučaj s tvorovima. Stvaranje i uzgajanje genetski modificiranih životinja traje mjesecima, in vivo testiranja neetična su i protežu se i nekoliko mjeseci ili godina, a vjerojatnost da u konačnici dobijemo rezultate relevantne za ljude vrlo je mala. Za razliku od ljudi, životinje ne mogu dati suglasnost za pokuse, no i da mogu, ne bi pristale biti osakaćene, otrovane, zaražene bolnim i smrtonosnim bolestima, spaljene, podvrgnute elektrokuciji, upucane, ovisne o drogama ili psihološki mučene, i na kraju ubijene.

Novi koronavirus brzo se širi po cijelome svijetu i, prema dosadašnjim saznanjima, izaziva pandemiju samo u ljudi. Stoga je logično zaključiti da treba uložiti sve financijske i ljudske resurse u provođenje istraživanja temeljenih na testnim sustavima na ljudima. „Životinjski modeli” nisu učinkoviti, izazivaju veliku patnju životinja i ne pridonose ljudskoj sigurnosti. Prijatelji životinja zaključuju da bi bilo mudro usmjeriti znanstvene paradigme prema istraživanjima koja ne uključuju životinje kako bismo imali relevantne ljudske modele istraživanja za neke buduće pandemije koje će neminovno doći i kako bismo osigurali inovativne istraživačke metode te brzo i pouzdano razvijanje lijekova.

