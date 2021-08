Gledaj odmah: Britanska policijska serija – Pod sumnjom

M19 EHF EURO – Kadeti Hrvatska: Slovenija na putu do finala Pred hrvatskom rukometnom reprezentacijom do 19 godina je polufinale Europskog prvenstva. Na putu do velikog finala stoji im Slovenija. Budući da je riječ o susjedima s kojima su igrali dosta puta dosad, tajni nema. Slovenija je do sada na prvenstvu ostvarila tri pobjede, jedan remi i doživjela jedan poraz. Nakon što su u prvom kolu uz dosta muke pobijedili Island 26:22, u drugom su poraženi od Srbije 36:30, a ta reprezentacija poslije toga nije dobila više nikoga. U posljednjem nastupu prvog dijela, svladali su Italiju 31:29 i prošli dalje.