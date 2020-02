Nenametljiva elegancija i power dressing u novoj Varteks kolekciji

Varteks: Ovo je beskompromisna kvaliteta i stil

– Varteks i dalje nastavlja sa snažnim građenjem svog modnog izričaja. Naše ambicije, ali i naši potencijali su veliki. Svakako i dalje bez kompromisa inzistiramo na kvaliteti, ali polako dodajemo i malo začina u naš modni stil. Jako se veselimo prezentaciji naše proljetne kolekcije na Bipa FASHION.HR-u jer ćemo imati priliku pokazati i malo hrabriji modni izričaj nego što bi se to očekivalo od ovako velike modne kuće – izjavila je kreativna direktorica Varteksa Martina Vrdoljak Ranilović.

Savršeno promišljeni krojevi, vrhunski izrađene tkanine i beskompromisna elegancija sinonimi su za modnu kuću Varteks, a maestralna izvedba očekuje se i na modnoj reviji u sklopu tjedna mode Bipa FASHION.HR, koja će se održati 18. ožujka. Kolekcija za aktualnu sezonu proljeće/ljeto jasno poručuje ‘ovo je beskompromisna kvaliteta i stil’. To je istovremeno srž Varteksova modnog dna koda. Muška i ženska kolekcija već na prvi pogled odaju kreativnu dizajnersku viziju i dosljednost majstorskom kroju, savršenim tkaninama i nepogrešivim linijama.

Pod vodstvom kreativne direktorice Martine Vrdoljak Ranilović, Varteks će na modnoj pisti predstaviti kolekciju kojom dominira besprijekorna elegancija čak i kad su u pitanju opuštenije forme poput casual komada.

Muškom kolekcijom dominiraju neizostavna poslovna odijela, no dio kolekcije posvećen je i casual modelima koji se prilagođavaju potrebama suvremenog zaposlenog muškarca. Formalna odijela proljetne kolekcije izrađena su od najkvalitetnije vune, dok kombinacija vune, pamuka i lana u opuštenoj varijanti simbolizira buđenje proljeća, stilsku lakoću i dizajn kojem nema konkurencije. Vibrantne boje, razigrani uzorci s naglaskom na karirano najavljuju proljeće na najbolji mogući način. Osim prepoznatljivih odijela, u kolekciji su zastupljene i vjetrovke, bomberice, hlače, bermude, polo majice i T-shirtovi. Sako je ultimativno komad kolekcije oko kojeg se gradi i muška i ženska kolekcija, a upravo ovaj stilski zaokret osvojit će srca neprikosnovenih ljubiteljica moderne klasike. Varteksova žena je slobodna i neopterećena te stvara svoja stilska pravila. Ženska kolekcija za proljeće i ljeto 2020. prepuna je svježih proljetnih boja, poput svih nijansi zelene, safari boja od nijanse pijeska preko boje cimeta i zemlje, a kao kontrast prisutne su uvijek dominantne crna, bijela i crvena. Moderni pomak kolekciji daje kombinacija prirodnih materijala: svila, pamuk, vuna i lan.

Pravi izraz power dressinga u novoj je kolekciji sako, koji dolazi u više različitih varijanti. Od modela koji podsjećaju na predimenzionirane košulje, preko modela koji više odaju dojam jakne nego sakoa, do klasičnih modela poput blejzera ili laganih ogrtača. Snažan masculine dojam posebno naglašava i oversized kroj. Naravno, u kolekciji su prisutne haljine raznih krojeva, a i ove sezone nezaobilazna je denim kolekcija, koja je obogaćena mekšim i feminiziranim detaljima poput volana, idealna za smart casual kombinacije. Nastojeći zadržati tradicionalni jezik klasične elegancije, nenametljivog luksuza i profinjenog stila, Varteks je različite modne forme u ovoj kolekciji obogatio opuštenijim krojevima, svježim bojama, printevima i uzorcima zahvaljujući kojima je nastala kolekcija idealna za moderne žene i muškarce koji ne prihvaćaju kompromis kad je kvaliteta u pitanju.

Revija modne kuće Varteks na rasporedu je u srijedu 18. ožujka, prvog dana jubilarne 30. sezone Bipa FASHION.HR-a. Bogat program ove sezone tjedna mode započet će 12. ožujka s otvorenjem izložbe fotografija From backstage to runway by Zvonimir Ferina. Ključni ljudi hrvatske modne scene razgovarat će o aktualnim modnim zbivanjima na platformi FHR talks u subotu 14. ožujka, dok će se revije najpoznatijih dizajnerskih imena prvi put održati na tri zasebne piste u paviljonu 5 Zagrebačkog velesajma od 18. do 21. ožujka. U službenom programu ove sezone predstavit će se: Ana Maria Ricov, Klisab, Varteks, Spirit by T.B., Branka Donassy, BiteMyStyle by Zoran Aragović, Anthony Avangard, Marina Design, Ivica Skoko, Les Emaux, Arileo i Robert Sever.

