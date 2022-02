Predsjednik Zoran Milanović posjetio izložbu Kopač

HBO Max Danas je potvrđeno da će HBO Max, premium streaming platforma tvrtke WarnerMedia, postati dostupan u Hrvatskoj 8. ožujka 2022. godine i zamijeniti postojeću HBO GO platformu. HBO Max nudi visokokvalitetnu zabavu od voljenih brendova među kojima su Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network, Max Original i mnogi drugi. Otkrivene su i atraktivne cijene. Mjesečna pretplata za HBO GO bila je 5,99 €, a cijena HBO Max pretplate iznosit će 6,99 €/mjesečno. Međutim, u znak obilježavanja dolaska HBO Maxa, HBO GO korisnici s aktivnom direktnom preplatom bit će automatski migrirani na novu platformu uz sniženu cijenu pretplate koja će