Premijera: I tek tako – novo poglavlje serije Seks i grad

9. prosinca – I tek tako Nova Max Original serija I tek tako (And Just Like That…), novo poglavlje kultne HBO serije „Seks i grad“, imat će premijeru 9. prosinca 2021. godine na HBO GO-u, kada u ponudu stižu prve dvije epizode. Svakog idućeg četvrtka izlazit će po jedna epizoda I tek tako, od ukupno 10. Od izvršnog producenta Michaela Patricka Kinga, serija I tek tako prati Carrie (Sarah Jessica Parker), Mirandu (Cynthia Nixon) i Charlotte (Kristin Davis) na putu od komplicirane realnosti života i prijateljstva u 30-ima do još kompliciranije realnosti života i prijateljstva u njihovim 50-ima. U seriji