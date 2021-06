Danas premijerno: Treba se znati ponašati

Avi Mograbi na 17. izdanju ZagrebDox-a Izraelski filmaš, Avi Mograbi, poznat po tematiziranju sukoba Izraela i Palestine ovogodišnji je dobitnik nagrade Mojoj generaciji koju dodjeljuje Nenad Puhovski, direktor ZagrebDoxa Sedamnaesto izdanje ZagrebDoxa, koje je upravo u tijeku, u Zagreb dovodi jednog od najrenomiranijih dokumentarista današnjice, izraelskog redatelja Avija Mograbija. Čuveni filmaš Avi Mograbi ujedno je i ovogodišnji dobitnik nagrade Mojoj generaciji, koju direktor i osnivač ZagrebDoxa Nenad Puhovski dodjeljuje za izniman doprinos dokumentarnom filmskom stvaralaštvu. Mograbijev najrecentniji film, Prve 54 godine (The first 54 years – An abbreviated manual for military occupation), bit će prikazan u petak, 18. lipnja u