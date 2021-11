Premijerno: Figure, figure koreografkinje Martine Tomić

Figure, figure u Zagrebačkom plesnom centru Nova plesna predstava Studija za suvremeni ples figure, figure koreografkinje Martine Tomić i dramaturginje Ivane Đule premijerno će biti izvedena u petak, 26. studenoga u 20 sati u Zagrebačkom plesnom centru. Reprizna izvedba Figure, figure slijedi u subotu, 27. studenoga. Predstavu izvode Dina Ekštajn, Ida Jolić, Ana Mrak. Ovaj rad inspiriran je esejom the end of the poem Giorgia Agambena u kojem stoji da je kako poezija nastaje u napetosti između zvuka i značenja. ‘Mogućnost opkoračenja ono je što poeziju dijeli od proze: trenutak kada se rima ne podudara s krajem misli. Ali što