Premijerno od 19. travnja – Serija Ubojstvo

Ubojstvo – The Killing Kultna nordijska kriminalistička serija Ubojstvo stiže na Pickbox NOW Najpoznatija danska dramska kriminalistička serija Ubojstvo (Forbrydelsen, engl. The Killing) stiže na Pickbox NOW! Premijera prve sezone serije Ubojstvo je 19. travnja, a druga i treća sezona kompletne će se moći gledati od 29. travnja. STATUS KULTNE SERIJE The Killing se kao izvrsna nordijska serija ističe neočekivanim obratima, interesantnim pričama koje se protežu čitavom sezonom i mračnom atmosferom. Osim toga, hvaljena je i zbog toga što daje jednaku važnost obiteljskim pričama ubijenih žrtava i utjecaju samog zločina u policijskim krugovima. Najpoznatija danska serija stekla je internacionalnu popularnost