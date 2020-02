Prijenos iz Hollywooda: 92. dodjela filmske nagrade Oscar

Hollywood…

Prijenos s crvenog tepiha – filmska nagrada Oscar

– Ove godine imamo posebno interesantnu situaciju koja bi samu dodjelu nagrada mogla učiniti neizvjesnijom nego je to inače. Čak 4 filma sakupila su izrazito veliki broj nominacija: Joker čak 11, a 1917, Bilo jednom u Hollywoodu i Irac svaki po njih 10. S obzirom na nagrade koje su prethodile Oscarima čini se kako je blaga prednost na strani filma 1917 Sama Mendesa. U glumačkim kategorijama pak imamo izrazite favorite: za glavne uloge su to Joaquin Phoenix (joker) i Renee Zellweger (Judy) te za sporedne Brad Pitt (Bilo jednom u Hollywoodu) i Laura Dern (Marriage Story). Ako bilo tko od njih izgubi bit će to veliko iznenađenje – rekao je Nenad Korkut.

Hrvatska radiotelevizija (HRT) na Prvom programu (HRT–HTV1) u noći s nedjelje 9. veljače na ponedjeljak 10. veljače s početkom u 0.30 sati izravno prenosi dodjelu Oscara, najprestižnije američke i svjetske filmske nagrade koja će se ove godine održati po 92. put.

Dodjela zlatnih kipića održat će se u Hollywoodu u Los Angelesu, a prijenos počinje kratkim predstavljanjem ovogodišnjih kandidata za nagradu te dolaskom zvijezda na crveni tepih, nakon čega HRT slikom ulazi u Dolby Theatre na ceremoniju dodjele Oscara.

Urednica prijenosa je Branka Papić, a voditelji koji će cijelu noć iz studija HRT-a prenositi i komentirati sva događanja povezana s dodjelom bit će filmski kritičar i sveučilišni profesor Boško Picula, modni kritičar Nenad Korkut te Alemka Lisinski. Redateljica prijenosa na HRT-u je Sanja Aničić.

Ovogodišnja dodjela bit će posebno zanimljiva i to zbog nekoliko razloga; naime, riječ je o kalendarski dosad najranijoj dodjeli priznanja Američke akademije filmskih umjetnosti i znanosti koja se ovoga puta upriličuje na početku veljače, nakon što je godinama održavana krajem istog mjeseca ili čak početkom ožujka.

Također, ovo je jedna od najizjednačenijih utrka za Oscara u posljednje vrijeme. Među devet naslova nominiranih u kategoriji najboljeg filma jedno ostvarenje ima ukupno jedanaest nominacija, njih tri deset, četiri šest, a preostali film četiri, što će svakako doprinijeti neizvjesnosti ovogodišnje dodjele.

Popis predvodi psihološki triler „Joker” redatelja Todda Phillipsa u čijem je središtu naslovni i ujedno najpoznatiji Batmanov protivnik iz stripova i filmova o Čovjeku-Šišmišu. U kategoriji najboljeg filma tu je i akcijska ratna drama „1917″ o podvigu dvojice britanskih vojnika na francuskom ratištu u Prvom svjetskom ratu redatelja Sama Mendesa.

Deset nominacija imaju humorna drama „Bilo jednom u Hollywoodu” redatelja Quentina Tarantina koji bi lako mogao osvojiti novu nagradu za najbolji izvorni scenarij te kriminalistička biografska drama „Irac” u režiji veterana Martina Scorsesea.

Šest nominacija ima i obiteljska drama „Bračna priča” čiji je redatelj Noah Baumbach, zatim nova ekranizacija romana Louise May Alcott „Male žene” redateljice Grete Gerwig te ratna tragikomedija „Jojo Rabbit” u režiji Taike Waititija. U skupini naslova nominiranih u kategoriji najboljeg filma je i sportska biografska drama „Izazivač: Le Mans ’66”. redatelja Jamesa Mangolda. Uz Sama Mandesa Oscaru za najbolju režiju nadaju se i Todd Phillips, Quentin Tarantino, Martin Scorsese te Bong Joon-ho. Glede glumačkih kategorija, Joaquinu Phoenixu konkuriraju Antonio Banderas (Tuga i slava), Leonardo DiCaprio (Bilo jednom u Hollywoodu), Adam Driver (Bračna priča) i Jonathan Pryce (Dvojica papa), dok se u kategoriji najbolje glavne ženske uloge natječu Renée Zellweger (Judy), Cynthia Erivo (Harriet), Saoirse Ronan (Male žene), Charlize Theron (One su bombe) i Scarlett Johansson (Bračna priča) koja je istodobno nominirana i u kategoriji najbolje sporedne ženske uloge za film Jojo Rabbit.

Boško Picula naglašava kako će biti riječ o veoma izjednačenoj utrci među favoritima.

– Ipak, određenu prednost ima akcijska ratna drama “1917” s ukupno 10 nominacija čiji je redatelj Sam Mendes također favorit. Baš kao i Joaquin Phoenix u kategoriji najbolje glavne muške uloge u filmu “Joker” koji ima najviše, jedanaest nominacija. U kategoriji najbolje glavne ženske uloge favoritkinje su Renée Zellweger za film “Judy” i Scarlett Johansson za film “Bračna priča”, a Oscara bi napokon mogao dobiti i Brad Pitt za najbolju sporednu mušku ulogu u filmu “Bilo jednom u Hollywoodu – rekao je Picula.

Nenad Korkut i ove je godine zadužen za komentare odjevnih kombinacija na zvijezdama, no kad počne sama ceremonija dodjele, uključit će se u raspravu o nagrađenima. Slaže se kako će ove godine biti posebno napeto.

Foto: Press