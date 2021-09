Ne propustite – Projekt Ilica: Q’ART budi sve boje Ilice

Projekt Ilica: Q’ART Ove jeseni od 13. do 19. rujna Projekt Ilica: Q’ART donosi sve boje Ilice u srce grada i budi autentičnu šarolikost glavne zagrebačke ulice Ilice i Britanskog trga. Projekt Ilica: Q’ART ove godine odvija se u okviru dugo iščekivane umjetničke sinteze Artupunkture, koju je inicirala i koju orkestrira Turistička zajednica grada Zagreba. Umjetnost će se ponovno probuditi u zajednici, a Ilicu će preplaviti more kreativaca koji će u obliku pop up izložbi predstavljati svoje rukotvorine, radove i proizvode pa će i ovog puta 19. rujna zagrebačkom žilom kucavicom promet biti zatvoren. Ilička publika cijeli tjedan imat će