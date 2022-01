Retrospektiva Jima Jarmuscha u kinu Tuškanac

Pozlaćeno doba – The Gilded Age Prva epizoda nove HBO serije Pozlaćeno doba (The Gilded Age), od autora serije Downtown Abbey Juliana Fellowesa, dostupna je od danas na HBO GO-u. Nova epizoda dolazit će u HBO GO ponudu svakog utorka, a serija Pozlaćeno doba će se također od danas prikazivati na HBO kanalu utorkom u 20.00 sati. Američko pozlaćeno doba bilo je razdoblje golemih ekonomskih promjena, ogromnih stečenih i izgubljenih bogatstava te porasta nejednakosti između starih i novih bogataša. U tom kontekstu, priča počinje 1882. godine predstavljajući mladu Marian Brook koja se nakon smrti oca seli iz ruralne Pennsylvanije u