Robert Sever: Kolekcija posvećena njegovoj najvećoj inspiraciji, majci Mariji

Moćne predvodnice stila nose novu kolekciju koju potpisuje Robert Sever

– Moja inspiracija su uvijek i prije svega žene, njihove potrebe i želje. Svojim radom nastojim pomoći da se svaka osjeća najbolje što može u odjeći koju stvaramo, nastojim stvoriti taj jedan poseban artikl koji će joj pomoći da zablista prije svega vlastitom osobnosti. U tom kontekstu, moje misaone inspiracije su svake sezone nešto sto mene osobno veseli. Nastojim kroz prizmu estetike RS branda ispričati neke priče, ili interpretirati na svoj način nešto što me se dojmilo – izjavio je Robert Sever ususret nadolazećoj reviji.

Robert Sever – uvijek besprijekorno ženstven, s naglašenim stavom, pomalo buntovan, dosljedan u slavljenju ženske ljepote, snage i duha, jedan od najznačajnijih modnih dizajnera domaće scene, u novoj kolekciji priprema još više iznenađenja. Roberta Severa pri stvaranju kolekcije oduvijek su inspirirale snažne i karakterne žene iz njegova života, a kolekcija za proljeće – ljeto posvećena je njegovoj najvećoj inspiraciji, majci Mariji. Ovom će revijom Robert Sever u subotu 21. ožujka zatvoriti jubilarni 30. Bipa FASHION.HR.

Robert Sever u novoj kolekciji za proljeće i ljeto 2020. godine, kao i uvijek pokazuje zanatske finese s elementima i detaljima koji su primjenjivani u izradi odjeće visoke mode. Majstor spajanja tradicionalnih tehnika ručne izrade s inovativnim tehnikama poput oslikavanja trapera izbjeljivačima, kreira komade koji su svakodnevni, funkcionalni, ali zahvaljujući posebnim detaljima jedinstveni i uvijek s određenim stilskim pomakom. Promišljen u svakom pogledu, Sever je još jednom stvorio lookove u kojima pečat cjelokupnom izgledu daju modni dodaci: krune s kaskadama od kristalnih kamenčića te selekcija naušnica kao glavnog modnog dodatka sezone. Uz krune i naušnice, Severove torbe su statement simbol, a ovog puta su nastale u suradnji s dizajnericom branda „Knot why not“, Vlatkom Hlišć. Dok u ženskoj kolekciji Sever veliki naglasak stavlja na modne dodatke, u muškoj kapsula kolekciji „Pierre“ koju je inspirirao dizajnerov prijatelj Filip Lazov, kolekciju prezentira kroz tanku liniju onoga što je prihvatljivo u muškom, a što u ženskom odijevanju. Selekcija klasičnih artikala muške garderobe interpretirana je kroz materijale i dinamiku ženske kolekcije, a ukupan dojam je finiširan ležernošću i nosivošću u vrlo poznatim oblicima s jakom vizualnom referencom. Cijelu kolekciju Roberta Severa publika će imati prilike vidjeti na Bipa FASHION-HR-u, dok vizualima koje fotografski potpisuje Zvonimir Ferina, Sever daje mali uvid u neodoljivu stilsku priču koja će se dogoditi na pisti. Idealna kulisa za prezentaciju fantastične proljetne kolekcije i modno snimanje bila je upravo Škola primijenjene umjetnosti i dizajna te njezin Tekstilni odjel, gdje se svakodnevno rađaju nove kreativne snage, a gdje je sam dizajner maturirao prije 25 godina.

Severova revija zapečatit će se 30. sezonu Bipa FASHION.HR – a, koji počinje 12., a završava 21. ožujka. Bogat program ove sezone tjedna mode započet će s otvorenjem izložbe fotografija From backstage to runway by Zvonimir Ferina. Ključni ljudi hrvatske modne scene razgovarat će o aktualnim modnim zbivanjima na platformi FHR TALKS u subotu 14. ožujka, dok će se revije najpoznatijih dizajnerskih imena prvi put održati na tri zasebne piste u paviljonu 5 Zagrebačkog velesajma od 18. do 21. ožujka. U službenom programu ove sezone uz Roberta Severa predstavit će se: Ana Maria Ricov, Klisab, Varteks, Spirit by T.B., Branka Donassy, BiteMyStyle by Zoran Aragović, Anthony Avangard, Marina Design, Ivica Skoko, Les Emaux i Arileo.

Fotograf: Zvonimir Ferina

Modeli: Ana Stanković i Iva Marušić (Talia Models)

Makeup: Nika Žlof

Snimano na Tekstilnom odjelu Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Zagreb

