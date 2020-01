Rowan Atkinson (Mr Bean) kao legendarni detektiv Jules Maigret

Mini serija Maigret i Rowan Atkinson kao legendarni francuski detektiv Jules Maigretu

Hrvatska radiotelevizija (HRT) od petka, 31. siječnja na Drugom programu (HRT-HTV2) u terminu od 21 sat počinje s prikazivanjem mini serije Maigret u trajanju od 2 epizode. U ovoj intrigantnoj seriji međunarodna filmska zvijezda Rowan Atkinson (Mr Bean) vraća se kao legendarni francuski detektiv Jules Maigret.

Nakon što je kritika nahvalila epizodu “Maigret postavlja zamku”, vraćamo se na ratom oštećene ulice Pariza 50-ih godina prošlog stoljeća, gdje nas čekaju još dvije napete kriminalističke priče snimljene prema bestselerima majstora detektivskog romana Georgesa Simenona.

U epizodi “Night at the Crossroads” Maigret satima ispituje osumnjičenog ubojicu Carla Andersena. Ali unatoč njegovim najboljim naporima, Andersen inzistira na tome da je nevin. Zašto je onda trgovac dijamantima pronađen na njegovu posjedu, u njegovu automobilu, ubijen njegovim pištoljem? I zašto su on i njegova tajanstvena sestra Else pokušali pobjeći?

U epizodi “Maigret in Montmartre” Arlette, striptizeta u jednom od otrcanih noćnih klubova u toj četvrti, prijavljuje razgovor o ubojstvu koji je slučajno čula. Ali njezino izvješće shvatit će se ozbiljno tek kad i samu Arlette pronađu zadavljenu. Tko je bila Arlette, zašto je ubijena i tko je sljedeći?

Ove priče odlikuju se sjajnom režijom i izvrsnom glumačkom postavom, a na ekrane nam donose još dva bestselera Georgesa Simenona.

Uloge: Rowan Atkinson (Maigret), Shaun Dingwall (Janvier), Lucy Cohu (gđa Maigret), Kevin McNally (inspektor Grandjean), Tom Wlaschiha (Carl Anderson), Mia Jexen (Else Anderson)

