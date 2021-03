Samir Toplak: A sada nas čeka naporan rad!

Kvalifikacije za OI: Hrvatska nije osigura olimpijsku vizu Posljednji dan olimpijskih kvalifikacija u Montpellieru nije bio sretan i uspješan za Hrvatsku. Naime, nakon što je Hrvatska pobijedila Tunis 30:27, u prvom susretu dana, trebala nam je pobjeda ili remi Francuske s Portugalom i da na taj način, naša reprezentacija osigura olimpijsku vizu. To se na kraju nije dogodilo. Francuska nije odigrala utakmicu na svojoj razini i Portugal je to znao iskoristiti. U pravoj drami koja je posebno pogodila nas, Francuska je imala tri pogotka viška, tri minute prije kraja i sve to prokockala. Portugal je izjednačio na 28:28 i ostavio