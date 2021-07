Upoznajemo Australiju – Serija Čarobna Australija

Od iduće srijede na HTV1 Čarobna Australija Hrvatska radiotelevizija (HRT) od srijede, 28. srpnja 2021. godine na Prvom programu (HRT-HTV1) u terminu od 20.10 sati počinje s prikazivanjem dokumentarne serije Čarobna Australija. Upoznajemo Australiju od najviših snježnih vrhova na kopnu do dubina hladnog i divljeg južnog mora, od posljednje populacije divljih numbata do najveće diorame divovske sipe. Zemlja je to raznolike ljepote, koja oduševljava i iznenađuje. Vidjet ćemo populacije tek nedavno otkrivenih životinja i ponašanja nepovezanih s vrstama za koje smo mislili da ih dobro poznajemo. Upoznajemo životinje tako zagonetne da većina Australaca nije ni svjesna da s njima dijeli