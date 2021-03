Premijerno: Serija Mare iz Easttowna

Mreža festivala Jadranske regije – Udružili se Sarajevo Film Festival (BiH), Zagreb Film Festival (Hrvatska), Festival autorskog filma (Srbija) i Filmski festival Herceg Novi (Crna Gora) Na inicijativu Sarajevo Film Festivala, po prvi put se na devetodnevnom online festivalu okupljaju četiri vodeća filmska festivala iz četiri zemlje, istog govornog područja: Sarajevo Film Festival (BiH), Zagreb Film Festival (Hrvatska), Festival autorskog filma (Srbija) i Filmski festival Herceg Novi (Crna Gora). Prvi zajednički regionalni filmski festival održava se u sklopu Mreže festivala Jadranske regije (Network of Festivals in the Adriatic Region). Bit će održan od 9. do 17. aprila 2021., na ondemand.kinomeetingpoint.ba,