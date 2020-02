Nova serija o trgovini kokainom: Nula nula nula

By redakcija On 13 velj., 2020 At 04:36 PM | Categorized As Naslovnica Zanimljivosti | With 0 Comments

Zagreb…

Za ljubitelje akcije: Nula nula nula i Protuudar

Ljubitelje akcijskih serija očekuju dvije uzbudljive premijere u veljači na HBO GO-u. Nova serija o trgovini kokainom Nula nula nula imat će premijeru 15. veljače, a istog dana u ponudu dolazi i posljednja sezona serije Protuudar, koja prati eksplozivne eskapade Odjela 20, elitnog, međunarodnog, tajnog specijalnog tima.

Nova serija Nula nula nula (ZeroZeroZero) prati isporuku kokaina iz Amerike u Europu, kao i različite skupine kriminalaca gladnih vlasti, meksičke kartele, kalabrijsku mafiju i korumpirane gospodarstvenike koji se bore za kontrolu trgovine kokainom.

Serija razotkriva mračne tajne svjetske trgovine kokainom, od njegove proizvodnje do konačne isporuke na mjesta konzumacije. Riječ je o putovanju u složen sustav, razrađen, okaljan nasiljem, okrutnošću, ali i tehnikama, spretnošću i maštom. Od džungle do nebodera, od Meksika do Pariza, prolazeći ekvatorijalnom Afrikom, Magrebom, Kalabrijom, u svijetu koji nastanjuju zločinci i gospodarstvenici, očajnici i milijarderi, koje sve povezuje nevidljiva i čarobna nit kokaina. U ovom nemilosrdnom ratu utjecaja, od malog lokalnog trgovca do kuma najmoćnije zločinačke organizacije, svi uključeni moraju se boriti i ugroziti svoje živote.

Prve dvije epizode dolaze u HBO GO ponudu 15. veljače, nakon čega će svake subote po dvije nove epizode biti dostupne. U glavnim ulogama su Gabriel Byrne, Andrea Riseborough, Dane DeHaan, Giuseppe De Domenico i Harold Torres, a seriju potpisuje tim poznat po radu na talijanskoj kriminalističkoj seriji „Gomora“, na čelu s redateljem Stefanom Sollimom. Temeljena je na istoimenom bestseleru Roberta Saviana, koji stoji i iza književnog predloška „Gomore“.

Prva epizoda posljednje, sedme sezone hit serije „Protuudar“ (Strike Back) dolazi u HBO GO ponudu 15. veljače, a svake subote će po jedna nova epizoda biti dostupna.

Serija prati eksplozivne eskapade Odjela 20, elitnog, međunarodnog, tajnog specijalnog tima, dok putuje svijetom boreći se protiv mreže međusobno povezanih kriminalaca i terorističkih aktivnosti. Ovo je njihova posljednja misija.

„Protuudar“ je temeljen je na bestselerima Chrisa Ryana, a u glavnim ulogama su Warren Brown, Daniel MacPherson, Alin Sumarwata, Jamie Bamber, Varada Sethu. U novoj sezoni, koja je snimana i na lokacijama u Hrvatskoj, pridružuju im se Alec Secăreanu i Ivana Miličević.

Foto: Press