Francuska serija Špijunski ured ured stiže na TV

Špijunski ured – The Bureau Prema najstarijem francuskom dnevnom listu Le Figaro, riječ je o najboljoj francuskoj seriji u povijesti, a New York Times proglasio ju je trećom najboljom internacionalnom serijom posljednjeg desetljeća. Izvanredna francuska špijunska serija Špijunski ured (The Bureau) s visokom IMDB ocjenom od 8,7 stiže na streaming servis Pickbox NOW. Kritičari je uspoređuju sa serijom Žica (The Wire) ističući kako ono što je Žica napravila za policijske serije, francuska serija Špijunski ured radi za špijunske serije 21. stoljeća. Prva sezona može se gledati od 28. veljače, a ostale sezone stižu u ožujku – samo na Pickbox NOW!