U Njemačkoj obavezne šetnje za pse, a u Hrvatskoj pate na lancu

By redakcija On 3 ruj., 2020 At 04:49 PM | Categorized As Kućni ljubimci Vijesti | With 0 Comments

Prijatelji životinja upozoravaju na manjkavosti u provedbi zakonskih propisa

Zaostajemo za Europom: Nemamo na državnoj razini ni pravilnik o uvjetima držanja životinja

Udruga Prijatelji životinja pozdravila je najavu Njemačke da će kroz svoje zakonske propise uvesti obavezu šetanja pasa. Upozorava da dok u Austriji budući skrbnici moraju proći tečaj kako bi uopće mogli nabaviti psa, plaćaju tzv. porez na pse i imaju pravobranitelja za zaštitu životinja, a Njemačka sada uvodi obavezne šetnje, Hrvatska nema na državnoj razini ni pravilnik o uvjetima držanja životinja!

U Hrvatskoj su propisani neki osnovni uvjeti za držanje kućnih ljubimaca kao što su, primjerice, zabrana trajnog vezanja ili zatvaranja pasa u boks, obavezno cijepljenje protiv bjesnoće, mikročipiranje i kontrola razmnožavanja. No ni to se ne provodi pa i dalje imamo mnoge pse na lancima, neželjene ubijene štence i mačiće zbog neprovedbe kastracija, oko 30 % pasa neoznačenih mikročipom te jednako toliko onih koji se ne cijepe protiv bjesnoće. Iako je sve to propisano, veterinarska inspekcija rijetko kontrolira, a kazne se ne izriču gotovo nikada.

Poseban problem predstavljaju uzgajivači pasa, a to je na umu imala i Njemačka kada se odlučila za propisivanje redovitih šetnji. Uzgajivači često drže pse u malim boksovima iz kojih ponekad ne izađu godinama, već služe isključivo za proizvodnju štenaca. Takve pse ne smatraju kućnim ljubimcima, nego sredstvima proizvodnje.

– Godinama ukazujemo da je cjelokupna kupoprodaja kućnih ljubimca u Hrvatskoj u zoni sive ekonomije, državi potpuno nevidljiva, a unatoč masnoj zaradi, uzgajivači ne plaćaju ni poreze ni davanja. Takve uvjete omogućava im država kojoj očito nije stalo do reguliranja tržišta kućnih ljubimaca – ističu Prijatelji životinja pozivajući na udomljavanje životinja umjesto kupnje.

Dodaju da osim što nemamo jasne propise za pse i mačke, posebno je problematično što u Hrvatskoj nema ni jasne zakonske regulative uvjeta i zabrane držanja egzotičnih životinja za kućne ljubimce, što je loše za životinje, ljude i okoliš. O tome svjedoči i nedavni primjer bijega pitona u Zagrebu, kada ga je skrbnica ostavila u vrtu.

– Takve potencijalno opasne vrste prodaju se bez ikakve kontrole unatoč tome što propisi postoje, a problem nastane kada ljudi koji su nabavili takvog ‘ljubimca’ shvate da se ne mogu o njemu brinuti. Mnoge udruge, već preopterećene zbrinjavanjem pasa i mačaka, zbrinjavaju i zmije, egzotične ptice, kornjače i sl. životinje koje ljudi napuste ili im pobjegnu. To za njih predstavlja velik teret jer Hrvatska nema specijalizirana utočišta za takve životinje – kažu Prijatelji životinja.

Zaključuju da je zakonski prijedlog kakav je dala Njemačka u skladu sa znanstvenim dokazima koji upućuju na to da kućni ljubimci trebaju dovoljnu količinu aktivnosti i kontakta sa svojom okolinom uključujući i druge životinje, prirodu i ljude. Takav propis pridonijet će tome da psa imaju samo oni pojedinci koji su zaista spremni na golemu odgovornost koju nosi skrb za životinju, a za što se Udruga zalaže. Više informacija nalazi se na www.prijatelji-zivotinja.hr.

Foto: Press