Snježna kraljica u adaptaciji i režiji Majkla Mikolića

Moćniji nego ikad – The Batman Novi kino hit kompanije Warner Bros. The Batman, u distribuciji Blitz filma, već je prvog vikenda prikazivanja pogledalo rekordnih 35.171 gledatelja (sa zaradom od 1.647.537 kn), te je time ostvario najjače otvaranje DC franšize svih vremena u Hrvatskoj, ali i najbolje kino otvaranje ove godine u Hrvatskoj! Osim toga, The Batman ima i najjače otvaranje filma iz Batman franšize. Rekord je do sada držao Vitez tame: Povratak koji se 2012. godine otvorio s nešto više od 26.000 gledatelja i 882.427,00 kn. Film scenarista i redatelja Matta Reevesa je u prvom vikendu prikazivanja u SAD-u