Sljemenski skijaški spektakl Snow Queen Trophy 2022.

Dokumentarni film Gospodin Relja i Tko pjeva, zlo ne misli Hrvatska radiotelevizija (HRT) u četvrtak, 30. prosinca 2021. godine na Drugom programu (HRT– HTV2) u udarnom terminu od 20.05 premijerno će prikazati dokumentarni film Gospodin Relja. Film Gospodin Relja govori o filmskom, televizijskom i kazališnom glumcu, redatelju, pokretaču i voditelju jednog teatra, ali i košarkašu, hokejašu, kontrabasistu na ljetnim gažama, mladiću koji je plovio na tankeru, studirao ekonomiju, igrao tenis, vodio konferansu na jazz-koncertima, poznavao slavne filmske zvijezde, no zauvijek ostao vjeran Zagrebu i svom Teatru u gostima. Sve to je Relja Bašić, no svakako i puno više od tog