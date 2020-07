Spolne aktivnosti i COVID-19 – savjeti za zaštitu

By redakcija On 5 srp., 2020 At 11:21 AM | Categorized As LifeStyle Vijesti | With 0 Comments

Hrvatska…

U ovim okolnostima pojave novog koronavirusa i globalne epidemije bolesti COVID-19 savjeti za zaštitu od bolesti COVID-19 tijekom spolnih aktivnosti, slično kao i kod zaštite od spolno prenosivih bolesti i spolnog zdravlja, temelje se na informiranju i znanju o rizicima prijenosa i načinima zaštite od bolesti COVID-19 i njezinog uzročnika virusa SARS-CoV-2 te primjeni dostupnih mjera zaštite.

Saznajte i informirajte se o bolesti COVID-19 – osnovne činjenice i način prijenosa

Bolest COVID-19 prenosi se kapljičnim putem i izravnim kontaktom, preko kapljica sline ili sluzi govorom, disanjem ili kašljanjem zaražene osobe u blizini druge zdrave osobe. S obzirom da njen uzročnik SARS-CoV2 može preživjeti kratko vrijeme i na površinama, može se prenijeti i posredno, dodirivanjem površina ili predmeta kontaminiranih izlučevinama oboljele osobe, a nakon toga dodirivanjem očiju, nosa ili usta. Zaraza se može prenijeti od zaraženih osoba koje imaju simptome bolesti, ali i onih koji nemaju simptome bolesti. Inkubacija bolesti (razdoblje od nastanka infekcije do pojave simptoma) je 1-14 dana, a njezino prosječno trajanje je 5-6 dana. Osoba je zarazna u trenutku pojave simptoma te određeno vrijeme nakon pojave simptoma, ali i do dva dana prije pojave simptoma bolesti. Korona virus je otkriven u stolici, krvi, urinu, te tjelesnim tekućinama iz usta i nosa zaraženih osoba. Stoga je potrebno izbjegavati izravan dodir s tjelesnim tekućinama, posebice iz usta i nosa te stolicom. Iako se virus SARS-CoV-2 nalazi u tjelesnim tekućinama, za sada nema jasnih dokaza da se COVID-19 prenosi spolnim putem prilikom spolnog odnosa, odnosno putem sjemene ili vaginalne tekućine. No, s obzirom na prijenos prilikom dodira i bliskog kontakta s oboljelom osobom, spolni odnos i intimni kontakt predstavljaju rizik za prijenos bolesti COVID-19.

Bolest može biti teža i ozbiljnija u osoba starije životne dobi (stariji od 65 godina) i u osoba s kroničnim bolestima poput malignih bolesti, srčanožilnih bolesti, plućnih bolesti, stanja i bolesti s oslabljelim imunitetom i slično.

Mogućnost zaraze s korona virusom prilikom spolnih aktivnosti

Korona virus (COVID-19) se prenosi između ostaloga, bliskim tjelesnim kontaktom, a spolni odnos i intimni kontakt uključuju bliski tjelesni kontakt, te ne postoje nikakve mjere koje mogu u bitnoj mjeri smanjiti rizik od njegovog prijenosa sa zarazne osobe na osjetljivu osobu tijekom spolnog odnosa.

Stoga je svaki spolni odnos rizičan za prijenos bolesti COVID-19 i upuštanjem u spolne odnose se taj rizik jednostavno mora prihvatiti. S obzirom na put prijenosa, prilikom ljubljenja je najveća mogućnost zaraze.

Odgovorno ponašanje, osobna higijena i higijena okoline

Za zaštitu od spolno prenosivih bolesti, kao i drugih neželjenih posljedica spolnih aktivnosti, ključno je odgovorno spolno ponašanje koje uključuje izbjegavanje rizičnog spolnog ponašanja (rano stupanje u spolne odnose, često mijenjanje partnera, nekorištenje kondoma, spolni odnosi pod utjecajem alkohola ili psihoaktivnih sredstava, odnosno droga), te primjena zaštitničkih ponašanja (uporaba kondoma, odgađanje spolnog odnosa u slučaju rane životne dobi ili nekog drugog razloga nespremnosti).

Vezano uz zaštitu od zaraze novim koronavirusom (SARS-CoV-2), odnosno bolesti COVID-19, s obzirom na način na koji se prenosi ovaj virus, a to je kapljični put prijenosa, za prevenciju te, ali i drugih respiratornih infekcija, važno je redovito pranje ruku i respiratorna higijena (kašljanje i kihanje u papirnatu maramicu ili unutarnju stranu lakta), tjelesni razmak od drugih ljudi, te boravak na otvorenom ili u većim, prozračnim prostorijama, a zaštitno sredstvo za uporabu u zajednici odnosno svakodnevnom životu je maska za usta i nos.

Što se tiče zaštite od bolesti COVID-19 i spolnih aktivnosti, s obzirom na to da je kod stupanja u ljubavnu, odnosno intimnu vezu neizbježan bliski kontakt, glavne savjete za zaštitu od bolesti COVID-19 (održavanje razmaka među osobama od oko dva metra, izbjegavanje rukovanja, redovno i često pranje ili dezinficiranje ruku, održavanje respiratorne higijene i higijene okoline) nije u potpunosti moguće primijeniti za zaštitu prilikom intimnih kontakata, odnosno spolnih odnosa.

Druženje u manjem krugu poznatih ljudi, izbjegavanje druženja s većim brojem nepoznatih ljudi, izbjegavanje boravaka u zatvorenim prostorima može pomoći kod smanjenja rizika za prijenos bolesti COVID-19. Preporuka za smanjenje rizika od prijenosa bolesti COVID-19 putem spolnog odnosa je i imati spolne odnose odnosno intimne kontakte s osobom s kojom smo i inače u bliskom svakodnevnom kontaktu, odnosno partnerom u trajnoj vezi poput supružnika i životnih partnera.

Praćenje zdravstvenog stanja I ostanak kod kuće u slučaju simptoma ili rizične izloženosti zaraze

U cilju sprječavanja širenja bolesti COVID-19 važno je u slučaju pojave simptoma akutne respiratorne infekcije koja može ukazivati na COVID-19, poput povišene tjelesne temperature, kašlja, kratkog daha, slabosti, bolova u mišićima i tijelu, gubitka njuha ili okusa, ostati kod kuće i javiti se izabranom liječniku radi savjeta o daljnjem postupanju.

Ako osoba ima simptome bolesti ili se osjeća loše, treba privremeno odustati od druženja s drugim ljudima i od spolnih aktivnosti te se javiti izabranom liječniku radi informacija o daljnjim postupcima.

Također, ako je osoba bila u bliskom kontaktu (boravak u istoj zatvorenoj prostoriji duže od 15 minuta, razgovor na udaljenosti manjoj od dva metra duže od 15 minuta, tjelesni kontakt) s osobom kojoj je dijagnosticiran COVID-19 ili u nekom rizičnom području, odnosno u nekoj od zemalja u kojoj ima oboljelih od bolesti COVID-19 u posljednjih 14 dana, treba privremeno odustati od druženja s drugim ljudima i od spolnih aktivnosti te se javiti epidemiologu radi procjene o riziku izloženosti i uputa o daljnjim postupcima.

Iako je rizik za zarazu u pojedinim državama različit, pojavnost virusa SARS-Cov-2 i bolesti COVID-19 globalno još nije nestala. Epidemiološka situacija brzo se može promijeniti i važno je pratiti informacije i savjete relevantnih institucija za zaštitu.

Testiranje na SARS-COV2 (COVID-19) – pažljivo s tumačenjem rezultata

Kod tumačenja rezultata testiranja na virus SARS-CoV-2, odnosno bolest COVID-19, treba biti oprezan i znati tumačiti različite testove.

Pozitivan rezultat testa molekularne metode (PCR) koji detektira virusni materijal u uzorku brisa nosa i ždrijela znači da osoba ima infekciju virusom SARS-CoV-2 (COVID-19).

Pozitivan rezultat serološkog testa koji detektira protutijela protiv virusa u krvi može ukazivati na prijašnju izloženost infekciji virusom SARS-CoV-2, no ne znači da pruža zaštitu od ponovne infekcije virusom.

Osobe koje su prije nekog vremena imale pozitivan molekularni (PCR) test na SARS-CoV-2 (COVID-19) imale su COVID-19, no za sada se ne zna dovoljno jesu li zaštićene od ponovne infekcije i koliko dugo.

Stoga, ako bi netko želio donositi odluke o stupanju u spolne odnose na temelju rezultata testiranja, treba biti oprezan.

Zaključno, za zaštitu od bolesti COVID-19 važno je dosljedno provoditi mjere zaštite od respiratornih infekcija, odnosno redovito prati ruke vodom i sapunom ili ih dezinficirati, održavati tjelesni razmak među ljudima od 1,5-2 metra, provoditi respiratornu higijenu kod kihanja i kašljanja i ostati kod kuće u slučaju pojave povišene tjelesne temperature ili drugih simptoma bolesti.

Za savjetovanje i informiranje o sprječavanju spolno prenosivih bolesti i zaštiti spolnog zdravlja možete se obratiti u savjetovalište za HIV i spolno zdravlje pri zavodima za javno zdravstvo ili u zajednici, izabranom liječniku, učenici i studenti i školskom liječniku, žene ginekologu, muškarci urologu ili dermatovenerologu. Više informacija o zaštiti spolnog i reproduktivnog zdravlja te informacije kome se možete obratiti za pomoć možete pronaći u aplikaciji Spolno zdravlje.

Izvor: HZJZ/koronavirus.hr

Foto: HZJZ/koronavirus.hr