Srednjom Amerikom pješice: Putovanje od četiri milijuna koraka

Dokumentarna serija Srednjom Amerikom pješice od petka na HRT-u

Hrvatska radiotelevizija (HRT) od petka 24. srpnja 2020. godine na Drugom programu (HRT-HTV2) u udarnom terminu od 20.05 sati počinje s prikazivanjem dokumentarne serije Srednjom Amerikom pješice.

Nakon što je pješačio duž Nila i preko Himalaje a i Kavkaza, istraživač Levison Wood hodat će duž Srednje Amerike, od Meksika do Kolumbije. Njegovo putovanje od četiri milijuna koraka duž gotovo 3000 kilometara trajat će četiri mjeseca. Proći će kroz osam država i preko dva kontinenta te posjetiti neke od najfascinantnijih i najraznolikijih regija na Zemlji prije negoli pokuša proći kroz legendarnu Panamsku prevlaku – 100 kilometara gotovo neprobojne prašume koja je tijekom stoljeća porazila mnoge istraživače – kako bi došao do Kolumbije u Južnoj Americi.

Levison se sastaje sa starim prijateljem Albertom koji planira hodati s njim cijelim putem kroz udaljene, nepredvidive i neopisivo lijepe predjele, od drevnih majanskih ruševina u Meksiku i Gvatemali, preko vulkanskih polja Nikaragve pa sve do tropskih obala Karipskog mora.

Osim što će istražiti spektakularne krajolike, Lev će doživjeti mračnu stranu ove regije dok bude prolazio kroz carstva krijumčara droge da bi došao do najopasnijega grada u Srednjoj Americi te će posjetiti logor s 1000 migranata iz cijelog svijeta koji se žele dokopati SAD-a.

Levison će provoditi vrijeme s ljudima koji žive u ovoj regiji, od potomaka afričkih robova koji su doživjeli brodolom u Karipskome moru prije 400 godina do članova bandi u Hondurasu, od panamskog domorodačkog plemena Kuna koje će mu pokazati umijeće ljudske “škorpionske borbe” do polunomadskog plemena Embera u Panamskoj prevlaci. Kao i prije, Lev uglavnom sam snima svoju ekspediciju i iznimne, intimne trenutke koje rijetko imamo priliku vidjeti na malom ekranu – kako bi proizveo najrealniji i najautentičniji putopis na svijetu.

U prvoj epizodi Levison kreće na putovanje s mjesta na koje su španjolski konkvistadori pristali u Srednjoj Americi – na sjevernim obalama meksičkog poluotoka Yucatána – te odlazi istražiti drevnu meksičku civilizaciju Maja, uključujući vrtaču u kojoj ostaci žrtvovanih ljudi leže stotinama godina u neimenovanoj piramidi koju je obavila prašuma.

Izbjegavajući osuđenike i otrovna stabla, Levison dolazi do otoka San Pedra u Belizeu koji je razorio uragan. Odande odlazi u unutrašnjost, u prašumu u kojoj je nekoć bio na vojnoj obuci, nakon čega će prijeći u Gvatemalu i poslije u carstvo bezakonja zvano El Peten.

