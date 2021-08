Svjetska premijera filma Zbornica održana festivalu u Karlovym Varyma

Pod sumnjom na Pickbox NOW Jedna od najboljih glumica svih vremena, Helen Mirren, tumači glavnu ulogu Jane Tennison u seriji Pod sumnjom, jedne od prvih ženskih detektivki u britanskoj policiji. Na svakom koraku doživljava potkopavanje i ignoriranje, no vješto se nosi s tim s pomoću svog stava i inteligencije. Mirren prenosi svoje bogato glumačko iskustvo i talent u ovu ulogu, a u tome joj pomaže i vrhunski scenarij koji potpisuje Lynda La Plante. Ova je policijska drama mračna, katkad cinična, katkad inspirativna i često uznemirujuća. A to postiže na autentičan način – istinski prikazujući cijeli spektar ljudskih emocija. Serija Pod