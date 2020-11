Tajne lijepih vrtova

Nikola Mektić i Wesley Koolhof osvojili London Hrvatski tenis ima prvog pobjednika završnog ATP Mastersa! Nikola Mektić i Wesley Koolhof su u finalnom dvoboju završnog turnira sezone u Londonu slavili protiv Austrijanca Jurgena Melzera i Francuza Edouarda Roger-Vasselina i to nakon tri seta – 6:2, 3:6, 10:5. Mektić i Koolhof uvjerljivo su došli do prvog seta s dva breaka, a njihovim je suparnicima pripala druga dionica nakon što su im oduzeli servis u četvrtom gemu. U odlučujućem je tie-breaku napeto bilo do 5:5, nakon toga hrvatsko-nizozemski dvojac osvaja pet uzastopnih poena za njihov prvi zajednički naslov. – Stvarno sam presretan,