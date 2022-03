Premijerno: Tena – kronika raspada jedne ljepote

Čelične magnolije U utorak, 8. ožujka 2022. godine s početkom u 20.00 sati, na rasporedu INK je predstava Čelične magnolije, iz programa ‘ZAJC U INK’. Dramatična i komična, emotivnija no što očekujete, predstava Čelične magnolije je to koja slavi podršku i poticaj žene ženi, veze između prijateljica, majki i kćeri. Recepti, savjeti i tračevi, smijeh, želje i snovi, teška vremena – sve to prolaze zajedno, a najlakše je te trenutke podijeliti u frizerskom salonu gdje je radnja smještena. U pametnim, živopisnim dijalozima punim dosjetki i obrata, ove žene nisu plitke i nisu karikature, one su jake, stvarne ličnosti s mnogo