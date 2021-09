Terry Fox Run Hrvatska: I ove godine družimo se virtualno!

Kriminalistička serija Šifra (The Code) oduševit će vas inteligentnim misterijem i fenomenalnim likovima Dobitnica nagrada za najbolju seriju, nova australska kriminalistička serija Šifra (The Code) na Pickbox NOW stiže 17. rujna 2021. godine. U dvjema sezonama, koje obje stižu istodobno, serija Šifra prikazuje braću koja se upletu u zataškavanje, a žanrovski se može opisati kao politički triler. Glavnu ulogu Jessea Banksa tumači fantastični nagrađivani glumac Ashley Zukerman (Manhattan, Succession), a osim njega, u prvoj sezoni imamo prilike gledati i divnu Lucy Lawless (Xena: Warrior Princess) te u drugoj sezoni glumca Anthonyja LaPagliju kojeg na Pickboxu gledamo u seriji Halifax: Retribution.