Tin Srbić: Od sebe očekujem medalju

HRT-ova humoristička serija Minus i plus Snimanje nove HRT-ove humorističke serije Minus i plus prema konceptu i scenariju Ognjena Sviličića započelo je danas u zagrebačkom studiju Katran. Ovu dvanaestodijelnu seriju za Hrvatsku radioteleviziju snima produkcijska kuća Maxima film, režiju potpisuje Aldo Tardozzi, izvršni producent je Hrvoje Habeković, producent Damir Terešak, a urednica serije na HRT-u je Zinka Kiseljak. – Riječ je o klasičnom sitcomu prilagođenom našem mentalitetu. Ona naime crpi humor iz svakodnevnog života, to su situacije u kojima smo se svi našli i na neki način opisuje Hrvatsku. To je upravo vrsta humora kakav trebamo u ovim vremenima –