Nagrade Tito Strozzi osvojili Aleksandar Kalajdžić i Ivica Buljan

Veselimo se i nadamo se najboljem, rekao je Mate Pavić Izbornik hrvatske reprezentacije Vedran Martić u srijedu je i službeno izmijenio nominaciju za predstojeći turnir Davis Cupa u Torinu, jer je umjesto Borne Ćorića prijavio Ninu Serdarušića. No tko će osim Marina Čilića u četvrtak igrati protiv Australije u pojedinačnom meču ostat će nepoznanica do posljednjeg trena, odnosno, do sat vremena prije početka susreta, koji je na rasporedu u 16.00 sati. Što se tiče okršaja parova, kojim će susret biti zaključen, dvojbi naravno nema. Nikola Mektić i Mate Pavić, vodeći dvojac svijeta, siguran su izbor, a kakva su očekivanja s