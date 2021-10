Predstava To je život za kraj Festivala svjetskog kazališta!

Bio je divan osjećaj uživo se predstaviti španjolskoj publici, rekla je Albina – Od djetinjstva volim Španjolsku i španjolsku kulturu pa sam jedva dočekala nastup u Madridu! Oduševila me atmosfera koja nas je tamo dočekala, bio je divan osjećaj uživo se predstaviti španjolskoj publici, koja me jako dugo podržava. Drago mi je da sam imala vremena razgledati grad, očarao me i nadam se da ću ga opet posjetiti – izjavila je Albina nakon povratka u Hrvatsku. Uspješnoj glazbenoj godini Albina je dodala još jedno značajno ostvarenje, premijerni nastup u Španjolskoj na koncertu u organizaciji O.G.A.E. Spain, kluba obožavatelja Eurovizije, koji