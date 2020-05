Tomislav Bralić i Intrade otvaraju opatijsku Ljetnu pozornicu

Opatija…

Tomislav Bralić i klapa Intrade na slavljeničkom koncertu u Opatiji nastupit će u proširenom sastavu

Tko čeka, taj i dočeka! Mjere Stožera civilne zaštite polako “popuštaju”, a to je za glazbenike velika vijest! Zato su Tomislav Bralić i klapa Intrade već počeli s pripremama za koncert na opatijskoj Ljetnoj pozornici, kojim će obilježiti “povratak” na scenu!

Posljednja tri mjeseca bila su sasvim novo iskustvo za glazbenu industriju. No, Tomislav Bralić i klapa Intrade pokazali su da su čak i pod uvjetima u kojima su socijalni kontakti svedeni na minimum, oni spremni na akciju. Tako su objavili novi spot za pjesmu “Riči lažljive”, sudjelovali u digitalnim akcijama i kampanja, redovito podržavali hrvatsku glazbenu scenu i poticali na slušanje hrvatske glazbe. A svoju su publiku ponajviše zabavljali na društvenim mrežama, gdje su objavljivali fotografije iz prošlosti, videa članova klape kako provode dane u izolaciji, i još mnogo toga, a njihovi su obožavatelji redovito uzvraćali komentarima, lajkovima, podrškom.

A sada je, nakon “digitalnog druženja”, došao i taj trenutak da, uzimajući u obzir mjere Stožera civilne zaštite RH, objavimo vijest o koncertu Tomislava Bralića i klape Intrade na opatijskoj Ljetnoj pozornici, koji će se održati 20. lipnja u 21:30! Jer to su Intrade – u važnim trenucima probijaju led i među prvima nastupaju u velikim dvoranama, na stadionima, u arenama. U godini u kojoj slave 35. obljetnicu postojanja, stižu u Opatiju kako bi u prekrasnom ambijentu Ljetne pozornice vjernoj publici priredili nezaboravni spektakl glazbe i emocija.

No, Tomislavu i klapi to neće biti prvi nastup u tom gradu na Kvarneru. Još su 2014. priredili koncert koji se i danas pamti, publika je bila oduševljena, bilo je “pravo ludilo”! Zato ne čudi što je Festival Opatija predložio da Tomislav i klapa nastupe na otvorenju Ljetne pozornice i da se dogovoreni nastup iz kolovoza prebacili u lipanj, kako bi Opatija otvorila sezonu s omiljenim domaćim izvođačima. A poznato je da je opatijska pozornica prostor rezerviran za velike događaje i za velike svjetske zvijezde.

Omiljeni su Zadrani poznati po svojim emocijama, šarmu, toplini kojom zrače, duhovitosti i karizmi. Gdje god da se pojave – bilo u domovini, susjedstvu, na drugim kontinentima, uvijek izazovu izvrsne reakcije, a publika im se redovito vraća.

Tomislav Bralić i klapa Intrade na slavljeničkom koncertu u Opatiji nastupit će u proširenom sastavu, s bendom koji ih prati na svim velikim koncertima, tako da je to još jedna garancija za nezaboravan doživljaj. Iskreno su se zaželjeli nastupa pred publikom pa će ovo biti vrlo emotivan događaj za sve prisutne. Ovim se koncertom otvara i ljetna koncertna sezona u Hrvatskoj, koja je izuzetno važna za cijelu glazbenu industriju i turizam, koji je nezamisliv bez glazbe.

Emotivnost i sjajna atmosfera neki su od glavnih epiteta koji su uvijek povezani s njihovim nastupima. Zato smo uvjerenja da će svi, koji će uspjeti doći do karte, pamtiti ovaj koncert za cijeli život.

Cijene ulaznica kreću se od 130,00 do 150,00 kn (uz popust od 100,00 do 120,00 kn).

Foto: Press – Igor Kelčec