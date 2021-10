Top trendovi u uređenju kupaonica – 10 trendova današnjice

Barbara Matić srebrom okrunila odličan dan hrvatskog juda na jubilarnom Grand Slamu Hrvatske judoke, Barbara Matić (do 70 kg) i Zlatko Kumrić (do 100 kg), pokazali su odličan judo na jednom od najjačih judaških turnira na svijetu, Grand Slamu Pariz. Svjetska prvakinja Matić je došla do srebrne medalje, dok je Kumrić izgubio u polufinalu i u borbi za broncu te završio peti. Ono što je Wimbledon u tenisu, to je Pariz u judu. Jubilarnih 50 godina Grand Slama u glavnom gradu Francuske kao da je dodatno inspiriralo hrvatski dvojac Barbaru Matić (do 70 kg) – Zlatko Kumrić (do 100 kg),