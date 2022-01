Na TV: Nagrađivana BBC-jeva serija Nijemi svjedok

Nećemo se baviti matematikom, rekao je Luka Cindrić Hrvatska muška rukometna reprezentacija pobijedila je Srbiju rezultatom 23:20 u 2. kolu skupine C Europskog prvenstva koje se igra u Mađarskoj i Slovačkoj. Tako je Hrvatska stigla na korak do drugog kruga. Za to joj treba pobjeda protiv Ukrajine i da Srbija ne dobije olimpijske pobjednike Francuze s dva ili više pogodaka. – Preponosan sam na ove momke što su ostavili srce na terenu i na kraju zasluženo pobijedili. Nakon trinaest dana karantene, jutros sam izašao iz sobe i dao sve od sebe i nadam se da sam pomogao ekipi. Presretan sam