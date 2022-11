U Centru Kaptol – Jesenska izložba plakata

Food Film Festival od subote donosi vrhunske filmove Food Film Festival Zagreb sponsored by Coca-Cola omiljeno je zagrebačko festivalsko događanje koje u najljepši gradski park Zrinjevac donosi kombinaciju dvije umjetnosti – filmske i one spravljanja hrane. Film uz ukusnu hranu, kao i hrana uz dobar film savršena su kombinacija što Zagrepčani i brojni turisti dokazuju već osam godina čime ovu manifestaciju čine najdužim street food festivalom u Zagrebu. Ove godine umjesto od 28. rujna je u terminu od 1. do 7 listopada zbog lošeg vremena. Međutim tijekom tih sedam dana svi će posjetitelji Zrinjevca svakodnevno moći uživati u čak