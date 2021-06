HNS: Dodatne ulaznice za utakmicu Hrvatska – Španjolska

Vrhunska britanska krimiserija Optuženi koja će vas oduševiti Kritički hvaljena i Emmyjem nagrađena BBC-jeva serija Optuženi (Accused) na Pickbox NOW stigla je 25. lipnja 2021 godine. Sjajno varirajući između svjetla i tame, ova serija na uvjerljiv i jedinstven način secira krhkost običnih života. Ovo nije priča o špijunima, arhitektima ili milijunašima, riječ je o običnim ljudima. Ova antologijska serija može se pohvaliti zaista zavidnom glumačkom postavom. Osim što je osvojila nagradu Emmy za najbolju seriju, Emmy za najboljeg glumca dobio je i Christopher Eccleston (Gone in 60 Seconds, 24 Hour Party People), a dvije godine poslije istu prestižnu nagradu dobio